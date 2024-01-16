Путин: Россия в 2023 году собрала 147 миллионов тонн зерна

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Глава государства утверждает, что Россия продолжает уверенно удерживать лидерство на мировом рынке пшеницы.
Ранее вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что Россия остаётся мировой кормилицей и надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ходе встречи российский лидер также впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой.
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