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Сежурне: РФ будет контролировать 30% экспорта зерна при проигрыше Украины

21 января 2024, 08:51
Фото: istockphoto/Azay photography

Фото: istockphoto/Azay photography

Россия возьмёт под свой контроль 30% мирового экспорта зерна в том случае, если Украина проиграет в конфликте.
Так считает глава МИД Франции Стефан Сежурне, пишет газета Le Parisien.

«Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта пшеницы попадут под контроль России, французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках», - говорит Сежурне.

По словам министра, победа РФ будут драмой для французских аграриев и повлечёт за собой инфляцию, а может и серьёзную продовольственную проблему.

«Необходимо поддержать Украину, чтобы избежать затягивания конфликта. Эта помощь важна для президента Зеленского, потому что ему нужно показать своему общественному мнению, что он по-прежнему пользуется поддержкой», - сказал в заключении Стефан Сежурне.
Ранее сообщалось, что служба внутреннего аудита Минобороны Украины, представители ВСУ и сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США провели первую совместную проверку переданного Киеву оружия. Инспекция прошла в одной из воинских частей, сообщило украинское военное ведомство.

Проверялись, в частности, серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружения. Продолжается «обработка информации». Как утверждает министерство обороны Украины, у представителей американской дипломатической миссии не было замечаний во время проведения проверки. Отмечается, что совместные инспекции будут продолжены.

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#политика
#украина
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#продовольствие
#зерно
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Трамп обещает разрешить конфликт на Украине сразу после избрания президентом
21 января 2024, 09:36

Фото: istockphoto/Roman Tiraspolsky

Бывший президент США Дональд Трамп дал обещание, в случае победы на президентских выборах осенью, добиться мирного решения конфликта на Украине ещё до инаугурации.
«Мы урегулируем эту ужасную войну между РФ и Украиной ещё до того, как я вступлю в должность», - заявил Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января, пишет ТАСС.
Трамп не стал уточнять, сколько времени ему понадобится, чтобы мирно урегулировать конфликт, а также не уточнил, как именно будет разрешать конфликт.

«Я хорошо знаю Путина, знаю Зеленского, мы это урегулируем», - заявил Трамп.
По словам Трампа, если его переизберут, то он намерен урегулировать украинский конфликт за 24 часа. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты из-за некомпетентности президента Джо Байдена превратились для остального мира в свалку. Трамп подчеркнул, что демократия в США оказалась в опасности из-за некомпетентности нынешнего президента.

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#дональд трамп
#президент
#сша
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Грушко: Военные учения, как Steadfast Defender, увеличивают риски инцидентов
21 января 2024, 08:40

Фото: istockphoto/Flight Video & Photo

Учения такого масштаба, как Steadfast Defender-2024, которые проводит НАТО, только увеличивают риски военных инцидентов, но эти провокационные демонстрации силы Россию не запугают.
Об этом РИА Новости рассказал заместитель главы МИД Александр Грушко. До этого Кристофер Каволи, который является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, дал старт на следующей неделе крупнейших за последние 10 лет учений альянса Steadfast Defender-2024.

В учениях будут задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Маневры продлятся несколько месяцев. Грушко отметил, что подобные мероприятия такого масштаба сильно увеличивают риск военных инцидентов, а также ещё больше дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности.

«Но интересы европейской безопасности сегодня мало волнуют тех, кто верховодит в НАТО, для них главное - поддерживать на плаву это инструмент американского влияния в уже проигранной борьбе за сохранение западной гегемонии в мире», - считает Александр Грушко.
Он отметил, что РФ обладает всеми ресурсами, чтобы обеспечить безопасность и обороноспособность. По мнению Грушко, масштаб натовских учений означает окончательное и бесповоротное возвращение НАТО к схемам холодной войны, которые направлены на конфронтацию с РФ.

В рамках учений проведут целый ряд маневров для отработки возможных сценариев столкновения с «сопоставимым противником» во всех операционных средах и театрах в зоне соприкосновения.

«Путём демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целю нанесения стратегического поражения России», - отметил Грушко.
Также сообщается, что в заявлении МИД КНДР, опубликованного по итогам визита министра Цой Сон Хи в Россию, говорится, что Северная Корея высоко оценила роль Российской Федерации в поддержание баланса и стратегической стабильности в мире.

В КНДР также выразили надежду, что России и дальше будет придерживаться во всех направлениях самостоятельной и независимой политики, тем самым внося «огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Раскрыта истинная причина ударов США и Великобритании по мятежникам-хуситам
#политика
#нато
#мид рф
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Раскрыта истинная причина ударов США и Великобритании по мятежникам-хуситам
WP: CША начали операцию против йеменских хуситов по идеологическим соображениям
21 января 2024, 06:23

Фото: iStock/Ahmed_Zaggoudi

США начали операцию против хуситов в Красном море по идеологическим, а не экономическим или каким-либо другим причинам — сообщили газете The Washington Post представители американской администрации.
Как отметили вашингтонские чиновники, Джо Байден посчитал, что Соединенные Штаты должны действовать «как незаменимая нация с мощной армией и возможностью объединить другие страны для достижения единой цели».

Чиновники не смогли озвучить журналистам возможные сроки завершения военной операции, однако отметили, что Вашингтон не рассчитывает на продолжительную военную кампанию против хуситов, так как не ставит главной целью полномасштабную войну в Йемене.

США хотят ослабить хуситов при помощи точечных ударов по объектам инфраструктуры и по силам «более высокого уровня».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская армия продолжит наносить удары по позициям хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене

Напомним, что йеменские хуситы на протяжении нескольких месяцев подвергали обстрелам иностранные торговые суда, проходящие по Красному морю. Для оказания сопротивления боевикам власти США и Великобритании неделю назад приняли решение о нанесении ракетных ударов по территории Йемена.

Позднее в США заявили о намерении вернуть движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список запрещённых террористических организаций. Вашингтон вместе с союзниками намерен создать безопасный коридор для коммерческих судов в Красном море. Корабли НАТО будут защищать коммерческие суда от беспилотников и ракет йеменских хуситов вместо сопровождения судов с конвоями.

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#сша
#йемен
#хуситы
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Трамп назвал США свалкой
Трамп: США из-за некомпетентности Байдена стали для остального мира свалкой
21 января 2024, 05:06

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты из-за некомпетентности президента Джо Байдена превратились для остального мира в свалку.
«Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира», — заявил американский политик на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. Соответствующая трансляция доступна на YouTube-канале RSBN.

Трамп подчеркнул, что демократия в США оказалась в опасности из-за некомпетентности нынешнего президента.

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#сша
#youtube
#трамп
#джозеф байден
#президент
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КНДР высоко оценила роль России в поддержании стабильности и баланса в мире
21 января 2024, 03:41

Фото: iStock/Andrea Nicolini

В заявлении МИД КНДР, опубликованного по итогам визита министра Цой Сон Хи в Россию, говорится, что Северная Корея высоко оценила роль Российской Федерации в поддержание баланса и стратегической стабильности в мире.
В КНДР также выразили надежду, что России и дальше будет придерживаться во всех направлениях самостоятельной и независимой политики, тем самым внося «огромный вклад в обеспечение глобального мира и безопасности». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что российский лидер Владимир Путин выразил глубокую признательность главе КНДР Ким Чен Ыну за приглашение в Пхеньян. Президент РФ добавил, что готов посетить Северную Корею в ближайшее время.

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#владимир путин
#президент
#лидер
#кндр
#рф
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Sky News: Британская полиция намерена бороться с угрозами со стороны Ирана, Китая и России
21 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Laurence_Berger

Полиция Великобритании создала новое подразделение, которое будет специализироваться на борьбе с угрозами, якобы исходящими от ряда государств, в первую очередь Ирана, Китая и России. Об этом заявил замглавы Скотленд-Ярда Мэтт Джукс.
По словам Джукса, угроза шпионажа и вмешательства враждебных государств во внутренние дела Соединённого Королевства за последние годы выросла до уровня, который не наблюдался «со времен холодной войны».

Ранее американское издание Politico сообщило, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс тайно лоббировала правительство для того, чтобы ускорить продажу оборонного оборудования Китаю. Отмечалось, что оборонной фирме Richmond Defense служба безопасности Британии запретила экспортировать в Китай оборудование для разминирования, поскольку оно может быть использовано для обострения конфликта с Тайванем при вторжении китайской армии на остров.

Но скорее всего, это подразделение будет использовано в первую очередь именно для борьбы с фиктивной угрозой со стороны России. Для британских властей это стало в последнее время настоящим предметом одержимости. Так, министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Запад должен поддерживать Украину в борьбе с Россией, невзирая на издержки. По его словам, не существует цены, «которую мы не были бы готовы заплатить сегодня, чтобы не допустить того, чтобы это произошло завтра».


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#великобритания
#иран
#россия
#полиция
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Глава МИД Франции Сежурне заявил, что французских наёмников на Украине нет
21 января 2024, 00:13

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил в интервью газете Le Parisien, что французских наёмников на Украине нет.
«Наш посол в Москве был вызван в МИД по этому вопросу. Это способ периодически оказывать давление на европейские государства. Это одна из грубых манипуляций России, к которым мы привыкли», — отметил Сежурне.

При этом его коллега, министр обороны Пятой республики Себастьян Лекорню буквально накануне сообщил, что на территории Украины есть гражданские французы, которые сражаются в украинской военной форме, и при этом «не имеют связи с французскими вооруженными силами <...> и <...> с французскими военными институтами».

В пятницу, 19 января, в МИД РФ объявили послу Франции в Москве Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.

При этом в ведомстве выразили надежду, что граждане Франции смогут осознать ответственность за гибель людей, которую они должны разделять со своим правительством.

Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Уточняется, что большинство из них были французскими гражданами. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

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#наём
#франция
#мид
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Порядка 15 ракет были выпущены по американской авиабазе в Ираке
Франс Пресс: минимум 15 ракет были выпущены по авиабазе США в Ираке
20 января 2024, 22:02

Фото: iStock/Alexyz3d

Как минимум 15 ракет были выпущены по авиабазе США Айн-аль-Асад при обстреле в Ираке. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что американская авиабаза подверглась обстрелу со стороны провинции Анбар. В общей сложности были выпущены по меньшей мере 15 ракет.

Средства ПВО сбили 13 боеприпасов, однако ещё два обрушились на здания авиабазы.

В настоящее время Пентагон проводит проверку понесённого ущерба совместно с коалиционными и иракскими силами.

Также уточняется, что один из иракских военных был серьёзно ракен при обстреле.

Ранее сообщалось, что военная база и консульство США в иракском Эрбиле подверглись массированным ракетным обстрелом.

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#сша
#база
#ирак
#обстрел
#ракета
#ракетный удар
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Депутат Гурулёв объяснил свои слова о возрождении ГУЛАГа для несогласных с властями
Депутат Гурулёв сообщил о личном желании наказывать вредящих государству
20 января 2024, 21:47

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв пояснил свои слова о наказании людей, которые вредят государству. Об этом сообщает портал «Чита.ру».
Ранее политик в эфире программы «Царьград.Главное» заявил, что желает видеть тех, кто критикует властей и вредит государству с «кайлом в районе Колымского тракта».Он подчеркнул, что в настоящее время невозможно ввести смертную казнь для тех, кто идёт против страны, но принять меры необходимо.

После этого интервью Гурулёв уточнил, что имел в виду только тех людей, которые предпринимают активные действия, вредящие государству. Таким образом, он призвал наказывать тех, кто, например, поджигает релейные шкафы.

Кроме того, депутат Госдумы подчеркнул, что высказывал исключительно своё мнение, а не призывал к реальному возрождению ГУЛАГа.

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#госдума
#россияне
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