Сежурне: РФ будет контролировать 30% экспорта зерна при проигрыше Украины

Фото: istockphoto/Azay photography
Россия возьмёт под свой контроль 30% мирового экспорта зерна в том случае, если Украина проиграет в конфликте.
Так считает глава МИД Франции Стефан Сежурне, пишет газета Le Parisien.
По словам министра, победа РФ будут драмой для французских аграриев и повлечёт за собой инфляцию, а может и серьёзную продовольственную проблему.
Проверялись, в частности, серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружения. Продолжается «обработка информации». Как утверждает министерство обороны Украины, у представителей американской дипломатической миссии не было замечаний во время проведения проверки. Отмечается, что совместные инспекции будут продолжены.
Читайте также:
МО Украины и посольство США провели первую проверку переданного Киеву оружия
В Госдуме объяснили, зачем Украина запугивает Запад угрозой от России
BI: беспилотники ВСУ не приносят пользы из-за средств РЭБ ВС России
«Если Украина проиграет, 30% мирового экспорта пшеницы попадут под контроль России, французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках», - говорит Сежурне.
«Необходимо поддержать Украину, чтобы избежать затягивания конфликта. Эта помощь важна для президента Зеленского, потому что ему нужно показать своему общественному мнению, что он по-прежнему пользуется поддержкой», - сказал в заключении Стефан Сежурне.Ранее сообщалось, что служба внутреннего аудита Минобороны Украины, представители ВСУ и сотрудники отдела оборонного сотрудничества посольства США провели первую совместную проверку переданного Киеву оружия. Инспекция прошла в одной из воинских частей, сообщило украинское военное ведомство.
Проверялись, в частности, серийные номера, техническое состояние и условия хранения вооружения. Продолжается «обработка информации». Как утверждает министерство обороны Украины, у представителей американской дипломатической миссии не было замечаний во время проведения проверки. Отмечается, что совместные инспекции будут продолжены.
Читайте также:
МО Украины и посольство США провели первую проверку переданного Киеву оружия
В Госдуме объяснили, зачем Украина запугивает Запад угрозой от России
BI: беспилотники ВСУ не приносят пользы из-за средств РЭБ ВС России
Мария Фирсова