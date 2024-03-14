Турцию захватили акции протеста из-за жестокого убийства кота

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После жестокого убийства кота по имени Эрос в Турции прошли массовые протесты, а виновник этого убийства получил рекордный срок, сообщает Telegram-канал Baza. В дело даже вмешался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Сам инцидент произошел 1 января в многоэтажном доме, когда мужчина жестоко избил кота до смерти возле лифта. Благодаря записям с камер удалось выявить личность преступника. Им оказался местный житель Ибрагим Келоглан.
Новость о жестоком убийстве кота быстро распространилась через СМИ. Подозреваемого быстро задержали. Первоначально суд объявил его виновным и приговорил к 1,5 года тюремного заключения, но вскоре Келоглан был выпущен на свободу за хорошее поведение, поскольку срок заменили на условный.
Однако после этого соседи Келоглана вышли на улицы в знак протеста, к ним присоединились граждане и защитники животных. В результате общественного давления дело Келоглана было пересмотрено, и мужчину вновь приговорили, но уже к 2,5 годам реального заключения, что стало рекордным наказанием за убийство животного в стране.
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Новость о жестоком убийстве кота быстро распространилась через СМИ. Подозреваемого быстро задержали. Первоначально суд объявил его виновным и приговорил к 1,5 года тюремного заключения, но вскоре Келоглан был выпущен на свободу за хорошее поведение, поскольку срок заменили на условный.
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Артем Кузьмин