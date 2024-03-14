Турцию захватили акции протеста из-за жестокого убийства кота

В Калужской области возбудили уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма в отношении 17-летнего подростка, который публиковал одобрительные посты о нацизме в социальных сетях, сообщает «Lenta.ru», ссылаясь на местное Следственное управление СК России.