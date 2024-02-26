В Шаховской ищут дом для беспризорного трёхлапого кота

«Я нашла этого кота в Волоколамске. Травма выглядела так, будто ему пытались отрубить лапку — часть её болталась на одних мышцах. Мы приняли решение ампутировать эту часть», — рассказала Ирина.
Ветеринары провели операцию и кастрировали кота, сейчас он живёт у Ирины на передержке.
«Кот ласковый, нежный, очень «ручной». Дружит с другими животными, даже с собаками. По моим ощущениям, ему не больше двух лет, потому что он очень игривый, как маленький ребёнок. Сейчас мы активно ищем ему дом», — поделилась Ирина.
Зооволонтёр занимается спасением собак и кошек уже пять лет. Благодаря Ирине многие животные уже обрели хозяев и дом.
Читайте также:
Спасённый с контейнерной площадки в Раменском кот поменял семью
Кот умер во время чистки зубов в ветклинике, ветеринары скрывают причину смерти
Кот Кузя спас десятилетнего мальчика от пожара в Москве