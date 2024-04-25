«Тушить пожар бензином»: эксперт алкорынка заявил о риске трагедий из-за запрета алкоголя

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя на майских праздниках.
Введение такого рода ограничений не будет иметь положительного эффекта, поскольку запрет продажи легальной алкогольной продукции приведёт к росту потребления нелегальной. А это, в свою очередь, увеличит число отравлений и летальных исходов, рассказал в беседе с «Радио 1» гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский.
В России на сегодняшний день запрещена онлайн-продажа любой спиртосодержащей продукции. При этом в стране функционируют сотни сайтов, которые незаконным образом реализуют продажу псевдоалкоголя. В связи с этим, подчеркнул эксперт, создавать дополнительные ограничения – это тоже самое, что «тушить пожар бензином».
В России одно из самых жёстких законодательств о розничном регулировании продаж легальной алкогольной продукции. Но здесь возникает другая проблема – жёсткость законодательства нивелируется необязательностью его исполнения. Пока не будет введена культура выполнения уже имеющихся законов, вводить новые ограничения – значит влиять на развитие нелегальных продаж, заключил специалист.
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В России на сегодняшний день запрещена онлайн-продажа любой спиртосодержащей продукции. При этом в стране функционируют сотни сайтов, которые незаконным образом реализуют продажу псевдоалкоголя. В связи с этим, подчеркнул эксперт, создавать дополнительные ограничения – это тоже самое, что «тушить пожар бензином».
«До тех пор, пока качественно не будет решена проблема нелегальной спиртосодержащей продукции, которая реализуется в огромных объёмах на территории РФ, создавать какие-то дополнительные ограничения совершенно неверно. По данным Росалкогольрегулирования, у нас только в сегменте крепкого алкоголя, по сути это сегмент водки, до 26% – это нелегальный объём. В натуральном выражении это порядка 200 миллионов литров в год», – пояснил Черниговский.Эксперт подчеркнул, что вести борьбу с легальными продавцами просто, поскольку они находятся на виду, оформляют лицензии на право продажи, у них работает Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС). А вот бороться с нелегальным рынком чрезвычайно сложно.
В России одно из самых жёстких законодательств о розничном регулировании продаж легальной алкогольной продукции. Но здесь возникает другая проблема – жёсткость законодательства нивелируется необязательностью его исполнения. Пока не будет введена культура выполнения уже имеющихся законов, вводить новые ограничения – значит влиять на развитие нелегальных продаж, заключил специалист.
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Анастасия Чинкова