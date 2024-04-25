«Тушить пожар бензином»: эксперт алкорынка заявил о риске трагедий из-за запрета алкоголя

Тёплые и доверительные отношения между ребенком и родителем необходимо формировать с самого детства. Специалист семейного центра «Согласие» Виктория Лимарь и специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина дали советы мамам, как не испортить связь с дочерями.