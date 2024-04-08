В России выросло производство алкоголя

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Производство алкогольных напитков, без учёта пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, выросло за первые месяцы 2024 года. Об этом следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
Отмечается, что за январь-март текущего года производство алкоголя в России выросло на 17,3% в сравнении с показателями аналогичного периода 2023 года. Оно достигло 42,707 миллионов декалитров (дал) продукции.
При этом производство крепких спиртных напитков (выше 9%) выросло на 8,5%, до 23,548 миллиона дал. Также выросло производство водки — на 3,1%, до 15,949 миллиона дал. Предприятия по производству коньяка в этом году выпустили 1,89 миллиона дал спиртного, что на 6,5% больше показателей прошлого года.
Выросло производство виноградного вина. По данным контролирующего ведомства, в январе-марте выпущенный объём составил 7,125 миллиона дал, что на 25,8% больше прошлогодних показателей. Производство игристых вин выросло на 42,7%, плодовых — на 53,8%, а ликёрных — на 36,4%.
За указанный период было произведено на 18,%% больше слабоалкогольной продукции, чем за тот же период 2023 года. Объём составил 5,16 миллиона дал.
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При этом производство крепких спиртных напитков (выше 9%) выросло на 8,5%, до 23,548 миллиона дал. Также выросло производство водки — на 3,1%, до 15,949 миллиона дал. Предприятия по производству коньяка в этом году выпустили 1,89 миллиона дал спиртного, что на 6,5% больше показателей прошлого года.
Выросло производство виноградного вина. По данным контролирующего ведомства, в январе-марте выпущенный объём составил 7,125 миллиона дал, что на 25,8% больше прошлогодних показателей. Производство игристых вин выросло на 42,7%, плодовых — на 53,8%, а ликёрных — на 36,4%.
За указанный период было произведено на 18,%% больше слабоалкогольной продукции, чем за тот же период 2023 года. Объём составил 5,16 миллиона дал.
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Анастасия Чинкова