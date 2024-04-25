В России могут запретить продажу алкоголя на майских праздниках

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением запретить продажу алкоголя в дни майских праздников, соответствующий документ имеется в распоряжении у РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение регионам проработать возможный запрет продажи алкогольной продукции на все выходные дни майских праздников: с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая», — сообщается в тексте документа.
Хамзаев также подчеркнул, что подобный запрет поможет сохранить здоровье россиян, а также оградить их злоупотребления спиртными напитками во время праздничных выходных.
Запрет на продажу алкоголя 9 мая Хамзаев назвал ясным посылом к более бережному и уважительному отношению к великой победе, ветеранам, памяти и истории.
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