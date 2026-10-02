Молния убила туристку
Молния убила 58-летнюю туристку на острове Родос в Греции
Туристка погибла после удара молнии на греческом острове Родос. Об этом сообщает газета «Димократики».
По данным издания, 58-летняя женщина отдыхала вместе с мужем в поселке Лардос на юго-востоке острова. Во время непогоды в нее ударила молния.
Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пострадавшую не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее молния поразила юношу в Коми. Уточнялось, что студента экстренно госпитализировали. Парень получил ожоги. Подробности — в нашем материале.
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