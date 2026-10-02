Достижения.рф

Молния убила туристку

Молния убила 58-летнюю туристку на острове Родос в Греции
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Туристка погибла после удара молнии на греческом острове Родос. Об этом сообщает газета «Димократики».



По данным издания, 58-летняя женщина отдыхала вместе с мужем в поселке Лардос на юго-востоке острова. Во время непогоды в нее ударила молния.

Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, однако спасти пострадавшую не удалось. Женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее молния поразила юношу в Коми. Уточнялось, что студента экстренно госпитализировали. Парень получил ожоги. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0