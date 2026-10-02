«Не дайте им забрать меня»: пациент пришел в сознание на несколько секунд и умер
В США пациент после кратковременной остановки сердца пришел в сознание и неожиданно попросил медиков «не дать им забрать его». Об этом рассказала медсестра отделения интенсивной терапии, передает Metro.
По словам женщины, врачи смогли восстановить сердцебиение мужчины и вернуть его в сознание. Однако сразу после пробуждения пациент начал кричать: «Не дайте им забрать меня».
Спустя несколько секунд мужчина умер. Медсестра призналась, что произошедшее на всю жизнь осталось в ее памяти.
Американский врач паллиативной помощи Кристофер Керр, который около 27 лет работает с тяжелобольными людьми, отмечал, что незадолго до смерти пациенты нередко рассказывают о встречах с умершими родственниками или близкими. По его наблюдениям, подобные переживания чаще воспринимаются людьми как успокаивающие.
Сотрудники хосписов также отмечают, что многие пациенты уходят из жизни во сне. Перед смертью они постепенно становятся более сонливыми и проводят все больше времени без сознания.
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