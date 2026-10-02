«Не дайте им забрать меня»: пациент пришел в сознание на несколько секунд и умер

02 октября 2026, 18:45

Metro: Пациент в США попросил «не дать им забрать его»

Фото: istockphoto/sudok1

В США пациент после кратковременной остановки сердца пришел в сознание и неожиданно попросил медиков «не дать им забрать его». Об этом рассказала медсестра отделения интенсивной терапии, передает Metro.