Тигр убил грибника
Ratopati: Тигр убил грибника в Непале
В Непале тигр напал на 40-летнего мужчину, который отправился в лес за грибами. В результате нападения Кришна Чаудхари погиб, сообщает Ratopati.
По данным полиции, хищник атаковал мужчину в лесу и смертельно ранил его. К моменту обнаружения Чаудхари спасти его уже не удалось.
В момент нападения вместе с мужчиной находились еще два человека. Они не пострадали, уточняет Nepal News.
Ранее тигр отгрыз ноги грибнику и раскидал их по лесу. Инцидент, о котором стало известно 28 сентября, произошел в Индии. Подробности — в нашем материале.
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