Достижения.рф

Тигр убил грибника

Ratopati: Тигр убил грибника в Непале
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Непале тигр напал на 40-летнего мужчину, который отправился в лес за грибами. В результате нападения Кришна Чаудхари погиб, сообщает Ratopati.



По данным полиции, хищник атаковал мужчину в лесу и смертельно ранил его. К моменту обнаружения Чаудхари спасти его уже не удалось.

В момент нападения вместе с мужчиной находились еще два человека. Они не пострадали, уточняет Nepal News.

Ранее тигр отгрыз ноги грибнику и раскидал их по лесу. ​Инцидент, о котором стало известно 28 сентября, произошел в Индии. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0