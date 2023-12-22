Тувинские чиновники потеряли переданные Москвой автобусы

Фото: iStock/DarthArt
Чиновники в Туве потеряли по дороге девять переданных Москвой автобусов. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Отмечается, что департамент экономики, имущественных отношений и финансового контроля Кызыла получил разрешение на продолжение использования 40 московских низкопольных автобусов «ЛиАЗ». Местные чиновники приняли все предоставленные машины, однако в регион поступили лишь 31.
Согласно данным издания, на перевозку автомобилей было выделено 2,5 миллиона рублей.
Сотрудники управления Следственного комитета по региону возбудили дело о превышении должностных полномочий.
Читайте также:
В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров
Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти
Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
Согласно данным издания, на перевозку автомобилей было выделено 2,5 миллиона рублей.
Читайте также:
В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров
Кондуктор высадила ребёнка из автобуса в лесополосе у кладбища в Ленобласти
Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области
Анастасия Чинкова