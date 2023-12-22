Более 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области

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Свыше 25 автомобилей столкнулись на дороге в Нижегородской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что авария произошла в пятницу утром в селе Ближнее Борисово. В результате столкновения пострадали пять человек.
Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
На месте работают сотрудники ГАИ и медицинские работники.
Ранее «Страховой дом ВСК» провёл исследование, результаты которого показали, что в этом году в аварии чаще всего попадали автомобили Lada (19%), Toyota (8%) и Hyundai (7%). Следом за ними идут автомобили таких марок, как Kia и Renault. В премиальном сегменте лидером стали машины Mercedes-Benz.
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Причины и обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее «Страховой дом ВСК» провёл исследование, результаты которого показали, что в этом году в аварии чаще всего попадали автомобили Lada (19%), Toyota (8%) и Hyundai (7%). Следом за ними идут автомобили таких марок, как Kia и Renault. В премиальном сегменте лидером стали машины Mercedes-Benz.
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Анастасия Чинкова