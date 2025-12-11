Твой голос может стать решающим: россияне выбирают «Молодёжную столицу России»
Город-герой Смоленск радует своей красотой и развитой комфортной инфраструктурой. В следующем году он может стать молодёжной столицей России, и поспособствовать этому может каждый желающий.
В 2025-м Смоленск принял участие во Всероссийской премии молодёжных инициатив «Время молодых» в специальной номинации – «Молодёжная столица России». После завершения заочного этапа город попал в число финалистов, которые теперь претендуют на получение этого звания. Также за победу борются Вологда, Салехард, Сыктывкар, Томск и Челябинск.
Смоленск – один из древнейших городов России. Его история начинается в 863 году. Он располагается между Москвой и Минском, на пересечении важных транспортных направлений. На протяжении веков это поселение было культурным и экономическим центром региона.
Сейчас в Смоленске развивается современная и доступная городская среда с комфортной инфраструктурой и возможностями для самореализации, построения карьеры и проведения досуга. В городе также действуют программы по оказанию поддержки студенческим и молодым семьям, что делает его привлекательным для молодёжи. Отдельное направление – развитие креативных индустрий. Смоленск входит в число ведущих российских площадок в этой сфере и регулярно принимает крупные мероприятия Союзного государства.
Кроме того, город сохраняет статус одного из региональных образовательных центров. Сейчас в Смоленске действуют 30 учреждений профессионального образования и 16 высших учебных заведений, где обучается порядка 45 тысяч студентов. Всё это оказывает благоприятное воздействие на формирование атмосферы динамичного города, ориентированного на будущее и стремящегося получить звание молодёжной столицы России.
Принять участие в народном голосовании и повысить шансы Смоленска на победу можно до 19 декабря на портале «Госуслуг». Победитель будет объявлен уже 20 декабря.
Читайте также: