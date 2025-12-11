На всероссийском конкурсе выберут самые красивые ёлки страны
Стартовал Всероссийский конкурс «Ёлки России». Его региональный этап проводится до 24 декабря.
Как отметили организаторы, участие в этом конкурсе – возможность продемонстрировать уникальность и творческий потенциал территорий. Он проходит в таких номинациях, как ёлки для крупных, средних и малых городов и населённых пунктов.
Среди требований к ёлке – высота от трёх метров, украшение на основе изделий местных ремесленников и промыслов. Ёлки устанавливают на территории общественных пространств, благоустроенных в рамках программы формирования комфортной городской среды.
Заявки на федеральный этап можно подать на сайте.
С 10 по 13 января 2026 года в группе федерального проекта в соцсети «ВКонтакте» состоится открытое онлайн голосование по выбору «Ёлки России – региона 2025 года».
Организаторами конкурса выступают Минстрой России, а также Ассоциация разработчиков проектов развития территорий и комфортной городской среды совместно с партнёрами при поддержке администрации президента России.
