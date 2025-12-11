Лауреатами конкурса «Большая перемена-2025» стали 100 ребят из Подмосковья

11 декабря 2025, 09:29

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

100 учеников подмосковных школ и студентов колледжей региона стали лауреатами всероссийского конкурса социально значимых проектов «Большая перемена-2025», из них 35 человек получили дипломы победителей. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Конкурсные проекты принимались по 12 различным категориям — от творчества и науки до экологии и спорта. С авторами лучших подмосковных разработок встретилась министр образования Московской области Ингрид Пильдес.





«Эта встреча даёт ребятам возможность не только поделиться своими успехами и оригинальными идеями, но и вдохновиться достижениями сверстников. Мы гордимся тем, что в Подмосковье формируется новое поколение активных, инициативных и целеустремленных молодых людей, которые готовы не только мечтать, но и действовать, менять мир вокруг себя к лучшему», — сказала председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.