«Твоя работа — поддерживать меня»: Маргарита Симоньян рассказала об ультиматуме для свекрови после комы супруга

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как поддерживает мать Тиграна Кеосаяна после его комы. Со слов журналистки, свекрови трудно.
«Мы поддерживаем друг друга. Она живет с нами с самого начала, не потому что так случилось», — отметила Маргарита в беседе с Натальей Подольской.
Журналистка поддерживает свекровь в сложный период, однако подчеркнула, что ей самой необходим кто-то рядом, иначе если Симоньян приостановит работу, «развалится все остальное».
«Я ее поддерживаю путем, к сожалению, давления. Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу», — призналась Маргарита.
Симоньян уточнила, что она не желает ездить на интервью, работать, выступать в эфире, а готова лежать рядом с мужем в больнице и реветь. Журналистка спрашивала у матери Кеосаяна, хочет ли свекровь, чтобы в итоге все, что в настоящее время держится на ней, рухнуло и отразилось на Тигране.
Маргарита поставила свекрови ультиматум: «Я живу для вас всех, а ты живешь для меня… Я поддерживаю всю эту конструкцию, Тиграна в более или менее работающем состоянии, а ты поддерживаешь меня».
Журналистка потребовала, чтобы мать Тиграна выходила из комнаты на завтрак, обед и ужин, гуляла, беседовала с ней.
«Твоя работа — поддерживать меня», — добавила Симоньян.
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