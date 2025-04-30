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«Твоя работа — поддерживать меня»: Маргарита Симоньян рассказала об ультиматуме для свекрови после комы супруга

Маргарита Симоньян после комы мужа потребовала от свекрови поддерживать ее
Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (Кадр из видео: Телеграм @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как поддерживает мать Тиграна Кеосаяна после его комы. Со слов журналистки, свекрови трудно.
«Мы поддерживаем друг друга. Она живет с нами с самого начала, не потому что так случилось», — отметила Маргарита в беседе с Натальей Подольской.

Журналистка поддерживает свекровь в сложный период, однако подчеркнула, что ей самой необходим кто-то рядом, иначе если Симоньян приостановит работу, «развалится все остальное».

«Я ее поддерживаю путем, к сожалению, давления. Ей очень тяжело. Будь ее воля, она бы лежала, плакала, вообще не вставала, перестала бы есть и выходить на улицу», — призналась Маргарита.

Симоньян уточнила, что она не желает ездить на интервью, работать, выступать в эфире, а готова лежать рядом с мужем в больнице и реветь. Журналистка спрашивала у матери Кеосаяна, хочет ли свекровь, чтобы в итоге все, что в настоящее время держится на ней, рухнуло и отразилось на Тигране.

Маргарита поставила свекрови ультиматум: «Я живу для вас всех, а ты живешь для меня… Я поддерживаю всю эту конструкцию, Тиграна в более или менее работающем состоянии, а ты поддерживаешь меня».

Журналистка потребовала, чтобы мать Тиграна выходила из комнаты на завтрак, обед и ужин, гуляла, беседовала с ней.

«Твоя работа — поддерживать меня», — добавила Симоньян.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских выходных
Синоптик Цыганков: на первые майские праздники будут заморозки
30 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Апрель подходит к своему концу. Какая погода ждет Москву и область?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что май начнется с холода.

«Тепло, которое нас радовало две недели, закончилось. Мы уже почувствовали разницу. Заток холода идет с Баренцева моря, поэтому 1 мая будет непогодным. Весь день будет пасмурно, облачно, дождливо и ветрено», — сказал он.

По словам синоптика, 2 мая погода будет чуть лучше, однако дождь с ветром не прекратятся, а дневная температура будет до 10 градусов, ночью обещают заморозки.

«В апреле побаловались теплом, теперь на нормальную погоду выходим», — отметил Цыганков.

Ранее жительница Перми рассказывала про снежный апокалипсис в городе, когда метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы. Она отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

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В Петербурге началась аккредитация СМИ на шествие «Бессмертного полка России»
30 апреля 2025, 12:19

Фото: iStock/ARTKucherenko

Региональный штаб движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге начал аккредитацию СМИ на шествие, которое состоится 9 Мая.
«Петербургский дневник» пишет, что организаторы ответным письмом подтвердят аккредитацию только официально зарегистрированным СМИ.

«Выдача аккредитационных бейджей будет осуществляться 6 и 7 мая с 10:00 до 18:00 в Доме журналиста (Невский проспект, 70) при предъявлении паспорта и редакционного удостоверения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мероприятии представители СМИ должны иметь с собой паспорт, редакционное удостоверение, редакционное задание и аккредитационный бейдж.

Кроме того, в честь празднования 80-летия Победы в Петербурге 4 мая пройдёт заезд ретроавтомобилей и акция «Почта Памяти» в кинотеатре «Аврора».

Тем временем в Кемеровской области работники «СУЭК-Кузбасс» присоединились к Всероссийской акции «Окна Победы», сообщает «Сiбдепо».

В рамках акции в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне люди украсили праздничными трафаретами окна административных зданий.

Традицию ежегодно поддерживают сотрудники шахты имени С.М. Кирова. Заместитель директора по персоналу и административно-хозяйственной деятельности предприятия Ксения Антипина отметила, что участие в акции сближает людей в преддверии Дня Победы.

«Подготовка к 9 мая задает определенный настрой в коллективе и создает особое настроение у жителей города, которые проходят мимо здания нашего административно-бытового комбината. Участвуя в акции, мы выражаем благодарность героям Великой Отечественной», — отметила Антипина.

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«Фактически погибал»: Актриса Тихонова рассказала о своей семье во время Великой Отечественной Войны
Актриса Тихонова: у меня дедушка во время ВОВ летал на самолетах
30 апреля 2025, 12:00

Алексей Кизенков и Анна Тихонова (Фото: Радио 1)

Начало мая знаменуется важной памятной датой — Днем Победы. В этот день в Москве ежегодно проходит парад, во многих городах проводятся концерты.
Советская и российская актриса, кинопродюсер Анна Тихонова в беседе с «Радио 1» заявила, что для ее семьи 9 мая — важный великий праздник.

«Моему отцу было 13 лет во время войны. Он стоял у станка, делал детали для фронта. После победы каждое 9 мая к нам приходили его друзья, и они вместе все это вспоминали. Эта память для меня очень ценна», — поделилась актриса.

Она добавила, что в кругу друзей отца были и блокадники Ленинграда, которые тоже делились своими тяжелыми историями.

«Папин друг-разведчик Александр Милованов, подполковник был участником Карибского кризиса. Легендарнейший человек, он рассказывал, как во время войны, еще мальчишкой, был в блокадном Ленинграде. Он фактически погибал, как вдруг набрёл на пустырь, который оказался задним двором шоколадной фабрики. И на земле валялись шоколадные стружки, он набросился на нее, а кто-то за шкирку его взял и наказал есть только понемногу. Я запомнила это историю», — рассказала Тихонова.

Актриса упомянула также своего дедушку, который был политруком и поднимал дух солдат, летал на самолетах.

«Мы очень горды за них», — сказала собеседница.

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Диетолог раскрыл неожиданную правду о бобовых
Диетолог Пристанский: бобовые культуры могут быть только дополнением к крупам
30 апреля 2025, 11:20

Фото: iStock/7713Photography

В современном мире люди все чаще экспериментируют со своим питанием: отказываются от сладкого, от круп, от животного белка. Особенно популярна стала замена мяса бобовыми. Но является ли такое питание полноценным?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о том, насколько полезные бобовые культуры в питании.

«Кроме обширного выделения метана и разнообразных других газов, бобы содержат в себе достаточное количество белка. То есть если мы не доедаем по белковым компонентам, то бобы помогут. Проблема в том, что соотношение аминокислот внутри бобовых не совсем полноценное, соответственно, эти культуры должны быть в дополнение к рациону — тем же крупам», — объяснил эксперт.

По его словам, бобовые не стоит употреблять людям с выраженными проблемами ЖКТ.

«Они могут вызвать газообразование и обострения. Но, безусловно, употребление бобовых не является поводом отказываться от животных продуктов. Потому что все должно быть сбалансировано», — подчеркнул диетолог.

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#питание
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Диетолог назвал основное правило здорового питания для любого человека
Диетолог Пристанский: сочетание белков, жиров и углеводов — основа питания
30 апреля 2025, 10:59

Фото: iStock/Daria Kulkova

Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что основной принцип питания — сочетание белков, жиров и углеводистой пищи.

«Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию», — сказал эксперт.

По его словам, все «компоненты здоровой тарелки» играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.

«Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола», — подчеркнул Пристанский.

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#здоровье
#диетолог
#опасность
#еда
#питание
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