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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну

«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну

Маргарита Симоньян не пускает детей в клинику к Тиграну Кеосаяну ради их психики
Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как воспринимают происходящее их дети. В разговоре с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» главред RT призналась, что не пускает дочерей и сына к отцу в больницу.
Симоньян не считает, что ее супругу стало бы лучше от этого. По ее словам, Тигран беспокоится за психику детей.

«Более того, если он слышит и понимает, я думаю, он бы даже меня отругал за это, если бы я детей притащила в больницу», — сообщила Маргарита.

Симоньян отмечает, что именно вера помогает ей не опускать руки.

В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.

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#дети
«Только на пользу»: Бывшая Тимати пользуется повышенным вниманием мужчин после родов
Решетова заявила, что после родов стала пользоваться вниманием мужчин
29 апреля 2025, 19:19

Анастасия Решетова (Фото: Instagram*/volkonskaya.reshetova)

Повышенным вниманием мужчин после родов стала пользоваться бывшая возлюбленная рэпера Тимати (Тимур Юнусов) модель Анастасия Решетова. Девушка ответила в соцсетях одной из фанаток на ее переживания, что после того, как она станет мамой, противоположный пол перестанет интересоваться ею.
«Честно говоря, наоборот! Роль мамы меня раскрыла в энергетическом плане. В моем случае и в физическом плане роды пошли только на пользу. Изменился взгляд, гормоны правильно выстроились, черты лица преобразились, кожа, ну а фигуру я сама потом привела в нужную форму. Пусть и у вас будет также! Не бойтесь ничего и не следуйте стереотипам», — ответила Решетова.
Модель родила от Тимати сына Ратмира в 2019 году. Через год после рождения малыша пара разошлась, но смогла сохранить нормальные отношения.

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«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну

«Хороший ужин, качественный секс»: Роза Сябитова раскрыла, как избежать измен в семейной жизни

Актриса Юлия Пересильд рассказала о сложном раке горла у матери

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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«Хороший ужин, качественный секс»: Роза Сябитова раскрыла, как избежать измен в семейной жизни
Роза Сябитова: мужчину надо выпускать из дома уже удовлетворённым
29 апреля 2025, 18:50

Роза Сябитова (Фото: Telegram @syabitova_r)

Главная сваха страны Роза Сябитова рассказала, как избежать измен в семейной жизни.
«Знайте одно, если муж изменил, значит, где-то в чем-то вы его не удовлетворяли. Это же можно сказать о ситуации, когда жена сходила налево. Тем не менее сохранить брак даже при таких условиях можно, если любовь еще греет сердца пары, которая позволила себе сладость увлечься другими», — сказала Сябитова в беседе с Общественной Службой Новостей.

При этом она отметила, что мужчины часто изменяют из-за своей полигамности. Главная сваха страны призвала женщин выпускать мужчину из дома «уже удовлетворенным».

«Хороший ужин, качественный секс, общий досуг — самые простые секреты, которые минимизируют вероятность адюльтера», — уточнила Сябитова.

Однако она добавила, что все эти действия могут не уберечь от измены. В этом случае женщине стоит научиться прощать своего любимого, если он один раз позволил себе лишнего, и ни в коем случае не мстить.

По словам свахи, женщину, в отличие от мужчины, после измены будет «грызть совесть».

«Лучше стерпеть, простить, учесть все ошибки и работать дальше над своей семейной жизнью. После измены жизнь продолжается», — посоветовала телеведущая.

При этом на вопрос, изменяли ли ей когда-нибудь, Сябитова отвечать не стала.

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Актриса Юлия Пересильд рассказала о сложном раке горла у матери
29 апреля 2025, 18:43

Юлия Пересильд (Фото: Инстаграм* @juliaperesild)

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что после ее полета в космос у матери нашли сложный рак горла. Она объяснила болезнь психосоматикой. Об этом актриса сообщила в подкасте Dreamcast в VK Видео.
Пересильд уточнила, что болезнь у ее матери началась через месяц после ее возвращения. Актриса вспомнила, что приезжала домой злая, когда проходила все этапы перед полетом.

По ее словам, в такие моменты она доставала Просекко и пыталась успокоиться.

«Моя мама смотрела на все это и говорила: "О-о, а ты ведь полетишь"», — вспомнила актриса.

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#болезнь
#актриса
#мама
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«Как обиженный мальчик»: Mia Boyka разнесла Егора Крида за поведение на концерте
Егор Крид обиделся на фанатов и хотел отменить концерт
29 апреля 2025, 17:59

Мария Бойко (Фото: Instagram*/miaboyka)

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) раскритиковала своего коллегу Егора Крида (Егор Булаткин) за поведение на концерте. Как стало известно из соцсетей, во время его выступления в Астрахани одной из поклонниц стало плохо, и она попросила ей помочь. Позже выяснилось, что она просто хотела попить — Крид же демонстративно отказался передавать воду, заподозрив, что фанатка симулирует. Егор покинул сцену, а гости хором извинялись перед ним. По мнению Бойко, это недопустимо.
«Как вы считаете, имеет ли право артист, будучи публичным человеком, в осознанном возрасте и здравом уме, обижаться на своем концерте на свою аудиторию? Прекращать концерт и просто стоять, как обиженный ребенок, как обиженный мальчик и ждать каких-то действий от аудитории», — задумалась Бойко.

Крид в свое время критиковал исполнительницу за скандал с квадроберами.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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«Начало начал!»: Алсу поздравила дочь в особенный день
Алсу поздравила дочь с 17-летием
29 апреля 2025, 17:40

Алсу Абрамова (Фото: Telegram/alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова поздравила свою младшую дочь Микеллу с 17-летием. По мнению Алсу, это прекрасный возраст. Заслуженная артистка страны уверена, что у ее наследницы прекрасные данные для музыкальной карьеры.
«Мимишка, моя девочка, с днем рождения! 17 лет — какой прекрасный возраст. Начало начал! Красивая, умная, яркая, талантливая. Люблю тебя безмерно и безусловно. Хочу, чтобы ты всегда улыбалась, была здоровой, чтобы тебе всегда хотелось петь от счастья, ведь ты это делаешь так красиво», — поздравила Микеллу Алсу.
Исполнительница хита «Иногда» развелась с мужем Яном Абрамовым и сейчас много работает. При этом она периодически высказывается об отношениях между мужчиной и женщиной.

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