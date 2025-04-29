«Он бы отругал меня»: Маргарита Симоньян не пускает детей к находящемуся в коме Тиграну Кеосаяну

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)
Жена впавшего в кому Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала, как воспринимают происходящее их дети. В разговоре с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» главред RT призналась, что не пускает дочерей и сына к отцу в больницу.
Симоньян не считает, что ее супругу стало бы лучше от этого. По ее словам, Тигран беспокоится за психику детей.
Симоньян отмечает, что именно вера помогает ей не опускать руки.
В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.
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«Более того, если он слышит и понимает, я думаю, он бы даже меня отругал за это, если бы я детей притащила в больницу», — сообщила Маргарита.
Симоньян отмечает, что именно вера помогает ей не опускать руки.
В конце декабря прошлого года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и в настоящее время находится в коме.
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Екатерина Коршунова