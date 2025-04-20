«Всё, что есть, благодаря Симоньян»: о чём жалел Тигран Кеосаян перед комой

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Уже почти пять месяцев Тигран Кеосаян борется за жизнь. Режиссёр пережил клиническую смерть после острого инфаркта миокарда и впал в кому.
Тигран Кеосаян и журналистка Маргарита Симоньян вместе с 2012 года. Звезды неоднократно заявляли, что наконец-то обрели счастье и живут душа в душу. Главред телеканала RT признавалась, что в их доме никогда не повышается голос.
Незадолго до клинической смерти 59-летний Кеосаян дал интервью, в котором тепло отзывался о жене. Он отмечал, что она перевернула его взгляд на многие вещи и показала новую жизнь.
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Незадолго до клинической смерти 59-летний Кеосаян дал интервью, в котором тепло отзывался о жене. Он отмечал, что она перевернула его взгляд на многие вещи и показала новую жизнь.
«Я кардинально изменился – с юности только дебил не меняется. Но с точки зрения меня 10-летней давности, не говоря о 15-летней давности, я изменился. Это всё благодаря Маргарите. Она глубоко воцерковленный человек и есть какие-то вещи, с которыми не поспоришь. Так лучше и для души, и для себя», – отмечал режиссёр в интервью Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека», которая так и не вышла в эфир.Тигран также признавался, что их отношения развивались очень стремительно, и уже через несколько встреч телеведущий не мог представить себя без возлюбленной. Она, по его словам, плавно вошла в его жизнь, став главной любовью.
«Мне кажется, мы встретились с Ритой сформировавшимися, взрослыми личностями, со своим бэкграундом случившимся. Каждый в своей сфере чего-то добился. И это очень тяжело, скажем, с моим характером. Я считаю, что столь привычное в таких семьях соревнование не началось. Я искренне признался себе, что она намного умнее, быстрее, толковее и правильнее, чем я. Соревноваться бессмысленно», – отмечал Кеосаян.При этом, Симоньян ранее делилась, что конфликты всё же случались.
«Мы ссорились бесконечно – он очень ревнивый. Тяжёлые были обстоятельства. Мы встречались и ссорились, много ругались и расходились: „Все, мы расстались“. Первый раз был на час, второй 20 минут. А когда мы жили вместе уже, то не расставались вообще. Например, я несколько раз лежала на сохранении, он лежал со мной. Он говорил: „Что я буду делать дома, если тебя нет? Когда тебя там нет, это не мой дом“», – отмечала журналистка.Читайте также:
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Анастасия Чинкова