Тюмень запускает инновационную транспортную систему
Тюмень создаёт одну из самых современных транспортных систем страны, обеспечивая комфорт и эффективность пассажирских перевозок даже в суровых сибирских условиях, сообщает RuNews24.ru.
Ежедневно по улицам города курсируют около 900 автобусов разного класса: 48 «гармошек» на загруженных маршрутах, 350 больших автобусов и многочисленные средние и малые модели для труднодоступных районов. В 2024 году эти автобусы перевезли 132 миллиона пассажиров.
Город активно расширяет сеть маршрутов, в прошлом году были открыты три новых направления, обслуживающие садоводческие товарищества и район Ново-Комарово. Особое внимание уделяется комфорту пассажиров. Водители не только управляют транспортом, но и создают приятную атмосферу для жителей города.
«Пассажиры приходят разные — кто-то с радостью, кто-то с горем, кто-то с плохим настроением… Но потихоньку настроение выравнивается, и люди уходят с хорошим настроением», — рассказывает один из опытных водителей.Тюменская транспортная система отличается и технологическим прогрессом. В августе 2025 года виртуальная транспортная карта стала работать сразу в десяти регионах России, включая Нижний Новгород, Омск, Екатеринбург, Самару и Калугу. Кроме того, на некоторых маршрутах внедрена оплата через QR-коды и Систему быстрых платежей.
Развитие касается и инфраструктуры: в 2025 году на дороги Тюмени будет инвестировано 3,8 миллиарда рублей. Построят четыре новые дороги общей протяжённостью почти 8 километров, а также продолжится строительство Южного обхода города стоимостью 25 миллиардов рублей, с федеральной поддержкой в размере 4 миллиардов.
Ключ к успеху Тюмени — комплексный подход, адаптация к климатическим условиям и внимание к пассажирам. В автобусах есть USB-разъёмы, климат-контроль и низкопольные входы для маломобильных граждан. Такой подход превращает транспорт не просто в способ передвижения, а в элемент городской жизни.