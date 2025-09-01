Тюмень запускает инновационную транспортную систему

01 сентября 2025, 12:34

В городе работает 900 автобусов, перевезено 132 млн пассажиров, карта действует в 10 регионах

Фото: istockphoto / aapsky

Тюмень создаёт одну из самых современных транспортных систем страны, обеспечивая комфорт и эффективность пассажирских перевозок даже в суровых сибирских условиях, сообщает RuNews24.ru.





Ежедневно по улицам города курсируют около 900 автобусов разного класса: 48 «гармошек» на загруженных маршрутах, 350 больших автобусов и многочисленные средние и малые модели для труднодоступных районов. В 2024 году эти автобусы перевезли 132 миллиона пассажиров.



Город активно расширяет сеть маршрутов, в прошлом году были открыты три новых направления, обслуживающие садоводческие товарищества и район Ново-Комарово. Особое внимание уделяется комфорту пассажиров. Водители не только управляют транспортом, но и создают приятную атмосферу для жителей города.





«Пассажиры приходят разные — кто-то с радостью, кто-то с горем, кто-то с плохим настроением… Но потихоньку настроение выравнивается, и люди уходят с хорошим настроением», — рассказывает один из опытных водителей.

