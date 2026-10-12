Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре
Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Михаил Афанасьев в беседе с РИА Новости рассказал, сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре.
По словам специалиста, в ноябре 30 дней: 20 рабочих и 10 праздничных и выходных. Он напомнил, что в среду, 4 ноября, россияне будут отмечать День народного единства.
Афанасьев отметил, что при стандартной рабочей неделе в 40 часов сотрудники отработают в ноябре 159 часов. Для тех, кто трудится 36 часов в неделю, лимит составит 143 часа. Если установлен сокращенный график на 24 часа, рабочее время в ноябре не превысит 95 часов, заключил он.
Ранее вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов назвал главную ошибку при обращении за страховой выплатой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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