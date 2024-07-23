Тюменские силовики выставили на продажу машины с нюансами по низким ценам

Фото: iStock/rep0rter
Уральское управление Росгвардии распродает автомобили, которые были у них в собственности, в том числе и машины, находящиеся в ведении ведомства в Тюменской области. Об этом сообщает 72.ru.
Всего силовики выставили на продажу две «Газели». Одна из них ждет покупателя в поселке Боровском. Микроавтобус белого цвета, с пробегом более 200 тыс. километров. У него имеются нюансы в виде проступающей сквозь краску коррозии.
За такой автомобиль силовики просят 238 тыс. рублей. Также на продажу выставлена еще одна «Газель», которая находится в Тобольске. Ее пробег составляет порядка 250 тыс. километров. Из недостатков — ржавчина по кузову. Ее стоимость составляет 138 тыс. рублей.
Читайте также:
В Подмосковье за неделю эвакуировали 3,3 тыс. неправильно припаркованных машин
Подмосковным водителям первым в России раздали наборы для контроля трезвости
Автоэксперт Балашов заявил о последствиях несвоевременной замены бронепроводов
Екатерина Коршунова