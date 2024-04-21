Тюменский губернатор Моор назвал ситуацию с паводками напряжённой

Фото: iStock/Christian Feldhaar
Ситуация с паводками в Тюменской области остаётся напряжённой. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своём Telegram-канале.
В ближайшее время ожидается максимальный уровень воды в реке Ишим. По последним данным, уровень достиг 10,5 метров. За сутки прирост составляет 140 сантиметров.
Моор подчеркнул, что специалисты отслеживают состояние гидротехнических сооружений в регионе. Люди работают круглосуточно.
По словам губернатора, в Казанском районе области наблюдается снижение уровня воды. В затопленные населённые пункты проведены временные дороги, были скорректированы маршруты автобусов, действуют лодочные переправы.
В скором времени населённые пункты области начнут освобождаться от воды, поэтому властям региона необходимо разработать чёткий график по бригадам, которые будут осуществлять дезинфекцию подтопленных домов и территорий.
Читайте также:
Срочная эвакуация в пяти населенных пунктах Тюменской области
«Не смешно»: Путин упрекнул Моора за слова об оставшихся в регионе людях
В Кремле объяснили, почему Путин отчитал губернатора Моора
Анастасия Чинкова