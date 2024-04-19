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Срочная эвакуация в пяти населенных пунктах Тюменской области

В пяти населенных пунктах под Тюменью объявили срочную эвакуацию из-за паводка
19 апреля 2024, 11:43
Фото: iStock/Christian Feldhaar

Фото: iStock/Christian Feldhaar

Срочная эвакуация объявлена в пяти населенных пунктах в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского муниципального района Тюменской области в своем Telegram-канале.
«Жители Синицина, Симанова, детский дом, дом отдыха, детский санаторий. Опасность затопления. Срочная эвакуация в ПВР. Возьмите документы, белье и лекарства», — говорится в публикации.

Ранее собачий приют, расположенный в Ленинском городском округе, затопило из-за весеннего половодья, ликвидацией подтопления и спасением собак занялись сотрудники местного отделения МЧС и коммунальные служба.



Жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#опасность
Неадекватный мигрант хотел вытолкнуть школьника из окна
Мигрант попытался вытолкнуть из окна подъезда школьника в Москве
19 апреля 2024, 12:06

Фото: iStock/:Dmytro Falkovskyi

В Москве 36-летний мужчина из Узбекистана по имени Ильяс пытался вытолкнуть восьмиклассника из окна подъезда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Мальчик отмечает, что мужчина вел себя неадекватно. Он был пьян или под наркотиками. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Школьники прятались от дождя в подъезде у окна на третьем этаже. Мужчина подошел к мальчикам и стал выяснять, какой они национальности и зачем тут сидят.

Они попросили его не приставать к ним. После чего, мужчина схватил одного из них за шею и начал выталкивать в окно. Школьники испугались и убежали. Соседи вызвали полицию. Пострадавшему мальчику удалось вырваться. Он убежал домой и рассказал все отцу. В больнице ему диагностировали ссадины шеи и ушибы.

Ранее в подмосковном Раменском мигрант избил беременную девушку-фельдшера. Он требовал выписать ему липовую справку в детский сад для ребёнка, которого он с собой не привёл. Фельдшер несколько раз отказала мужчине, после чего он ударил её по лицу и сбежал.

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#мальчик
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В Санкт-Петербурге проходят обыски у журналистки «Фонтанки» по делу о фейках
19 апреля 2024, 11:53

Фото: iStock/blinow61

Обыски в квартире журналистки «Фонтанки» Ксении Клочковой провёл Следственный комитет России (СКР), пишет «КоммерсантЪ».
По данным самой «Фонтанки», обыски связаны с уголовным делом, которое возбуждено против экс-работника СМИ Андрея Захарова, признанного иноагентом.

Захаров стал фигурантом уголовного дела по статье 207.3 УК РФ —«Распространение фейков о ВС РФ». Клочкова проходит по нему свидетелем.

Интерес Следственного комитета России к Клочковой, как предполагается, связан с возможными контактами с Андреем Захаровым*. Он проработал в «Фонтанке» до 2016 года. Затем переехал в Москву и продолжил свою карьеру. Сейчас он находится за границей.

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*Включен в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента, Министерством юстиции России
#санкт-петербург
#журналист
#ск рф
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ФСБ пресекла деятельность ячейки организации «Свидетели Иеговы»* в ЛНР
19 апреля 2024, 10:46

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность религиозной ячейки «Свидетели Иеговы»* в ЛНР, сообщили ТАСС в ведомстве.
Против участников организации возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Сотрудники ФСБ установили, что управленческий центр организации был расположен во Львовской области. Его деятельность координировалась из США. Члены организации собирали денежные средства в фонд секты и распространяли материалы экстремистского содержания.

Участники ячейки задержаны и дают показания.

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* экстремистская организация, запрещена в РФ
#дело
#фсб
#лнр
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Украинец зарезал женщину с двумя детьми и сбежал на родину
19 апреля 2024, 10:41

Фото: istockphoto/tiero

Правоохранители завершили расследование жестокой расправы над семьёй с детьми в городе Алексин Тульской области. Мужчина зарезал свою знакомую и двоих её детей шести и полутора лет.
Как и убитые, 28-летний преступник был беженцем с Украины. Он пришёл в гости к своей 30-летней знакомой, с целью завладения имуществом зарезал её, после чего хладнокровно расправился с её малолетними детьми, нанеся им множественные колото-резаные ранения. После совершённого тройного убийства мужчина забрал из квартиры жертвы 300 тысяч рублей, ювелирные украшения, после чего покинул дом.

Позже он встретился с главой семейства, который ещё не знал об убийстве жены и детей. Понимая, что тот обратится к правоохранителям, украинец зарезал также и его. После совершения преступлений обвиняемый скрылся на территории Украины. В настоящее время он объявлен в международный розыск.

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#украина
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Третий член экипажа самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение в Ставрополье, погиб
19 апреля 2024, 10:33

Фото: istockphoto/jorgeantonio

Третий член экипажа самолета, который потерпел аварию в Ставропольском крае, погиб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.
«Четвертого еще ищут», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность.

В конце марта в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его подобрали сотрудники Спасательной службы Севастополя.

Ранее самолёт со 188 пассажирами экстренно приземлился в «Пулково». Никто из них не пострадал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#пилот
#крушение
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В Саратовской области четыре человека погибли в ДТП
В Саратовской области четыре человека погибли при столкновении фуры и легковушки
19 апреля 2024, 10:19

Фото: УИГБДД по Саратовской области

На трассе в Саратовской области столкнулись фура и легковой автомобиль. В результате погибли четыре человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
По его словам, в 9:16 (8:16 по московскому времени) в службу «112» поступило сообщение о столкновении «Камаза» и легкового Ford недалеко от поселка Славянка в Воскресенском районе. В результате ДТП погибли две женщины и двое мужчин, на месте работали спасатели, медики и сотрудники ДПС.

Пресс-служба областного управления ГИБДД уточнила, что столкновение произошло на 265-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград между внедорожником Ford EcoSport и «Камазом».

Прокуратура области сообщила в своем Telegram-канале, что в результате аварии погибли водитель автомобиля Ford и его пассажиры, и что проводится процессуальная проверка.

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#служба
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В квартире азербайджанца, зарезавшего москвича, нашли более 44 млн рублей
В квартире подозреваемого в убийстве байкера на парковке нашли 44 млн рублей
19 апреля 2024, 09:56

Фото: iStock/Oksana Starostina

Во время обысков в квартире подозреваемого в убийстве 25-летнего москвича, правоохранители нашли более 44 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
Кроме того, в квартире уроженца Азербайджана обнаружено около 300 тысяч долларов США.

В настоящее время денежные средства изъяты правоохранителями, устанавливается законность происхождения купюр.

Напомним, резонансное убийство в Москве произошло 18 апреля. 25-летний парень сделал замечание водителю иномарки, которые припарковал машину на тротуаре. В ответ Шахин Аббасов ударил мужчину ножом. Ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Злоумышленник объявлен в розыск.

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#убийство
#розыск
#парковки
#ранение
#москва
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Найдены двое летчиков упавшего в Ставрополье военного самолета
19 апреля 2024, 09:23

Фото: iStock/porpeller

Двое летчиков разбившегося в Ставропольском крае самолета Ту-22 направлены в больницу.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь. По его словам, еще один летчик эвакуирован, поиски четвертого продолжаются.

В пятницу в Ставропольском крае потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России. Он упал, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все успели катапультироваться.

Ранее кадры крушения военного самолета ВКС России в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
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#самолет
#крушение
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У жителя Серпухова нашли около 100 свёртков с наркотиками
19 апреля 2024, 09:22

Фото: iStock/porpeller

В Серпухове задержали 48-летнего ранее судимого местного жителя по подозрению в нелегальном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС остановили на Фестивальной улице иномарку для проверки документов. Водитель сильно нервничал и имел признаки наркотического опьянения, от освидетельствования он отказался. Инспекторы произвели личный досмотр и во внутреннем кармане его куртки нашли пакет с 32 свёртками с порошком. В машине были обнаружены 22 пустых спичечных коробка, а в телефоне — координаты места закладки. На этом месте полицейские обнаружили один коробок с порошком», — говорится в сообщении.
В квартире водителя полиция нашла ещё 64 свёртка с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Экспертиза содержимого 13 свёртков показала, что это наркотик метадон. Остальной изъятый порошок исследуют в ходе следствия.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению».

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#криминал
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