Срочная эвакуация в пяти населенных пунктах Тюменской области

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Срочная эвакуация объявлена в пяти населенных пунктах в Ишимском районе Тюменской области из-за угрозы затопления. Об этом сообщила администрация Ишимского муниципального района Тюменской области в своем Telegram-канале.
«Жители Синицина, Симанова, детский дом, дом отдыха, детский санаторий. Опасность затопления. Срочная эвакуация в ПВР. Возьмите документы, белье и лекарства», — говорится в публикации.
Ранее собачий приют, расположенный в Ленинском городском округе, затопило из-за весеннего половодья, ликвидацией подтопления и спасением собак занялись сотрудники местного отделения МЧС и коммунальные служба.
Жителей города Ишима в Тюменской области призвали немедленно эвакуироваться из-за критического подъема уровня воды в реке. Так, гражданам были разосланы соответствующие оповещения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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