В Кремле объяснили, почему Путин отчитал губернатора Моора

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что глава государства сделал замечание губернатору Тюменской области за то, что последний неуважительно высказался о жителях региона.
Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор назвал жителей региона «упертыми», так как они отказались эвакуироваться из-за паводка. Владимир Путин сделал замечание главе региона и подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы люди, которые переживают за свое имущество, поверили, что его сохранность будет обеспечена.
Спикер Кремля отметил, что Владимир Путин всегда очень внимательно относится к людям и требует от представителей власти такого же отношения.
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Анастасия Хохлова