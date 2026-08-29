Баста и Гуф покорили «Лужники»: первый стадионный концерт рэперов прошёл с аншлагом
Рэперы Баста и Гуф впервые выступили вместе на большой стадионной площадке. Концерт в «Лужниках» собрал 70 572 зрителя и прошёл при полном аншлаге.
Со сцены лидер группы «Центр» поделился, что дуэт шёл к этому масштабному шоу долгие годы, а затем искренне поблагодарил каждого пришедшего. В программу вошли культовые треки: Гуф представил сольные хиты — Ice Baby, «Письмо домой» и «Ураган». Примечательно, что за весь вечер артист обошёлся без ненормативной лексики.
Зрители услышали композиции из альбомов 2010 и 2026 годов. Особый восторг публики вызвали куплеты на китайском языке в исполнении Басты. Но самый мощный отклик, конечно, достался классике — треку «Город дорог», который в этом году отметил 20‑летний юбилей.
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