Почти две тысячи человек пропали без вести после наводнения в Непале

29 августа 2026, 00:14

Число пропавших без вести в Непале после наводнения достигло 1,9 тысячи человек

Фото: iStock/CreativeNature_nl

В результате масштабного наводнения в Непале число пропавших без вести выросло до 1,9 тысяч человек. Количество погибших, по информации The New York Times, достигло 580.