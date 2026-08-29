Почти две тысячи человек пропали без вести после наводнения в Непале
В результате масштабного наводнения в Непале число пропавших без вести выросло до 1,9 тысяч человек. Количество погибших, по информации The New York Times, достигло 580.
На китайской стороне границы в Тибете пропавшими числятся более 500 человек. Среди пострадавших есть иностранные туристы. Согласно данным Совета по туризму Непала, судьба семи россиян в зоне бедствия остаётся неизвестной.
Наводнение произошло 26 августа в приграничном с Китаем округе Расува. Его причиной стали землетрясение и сход оползня на территории Тибета, которые заблокировали русло реки Лхенде. В результате произошёл прорыв, который вызвал резкий подъём уровня воды в реке Бхоте-Коши.
Ранее российская туристка, находившаяся в непосредственной близости от ЧП, рассказала, как её группе удалось спастись. По словам женщины, никаких внешних признаков надвигающейся катастрофы не наблюдалось.
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