В СИЗО появятся заместители главы по работе с верующими

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography
Министр юстиции Константин Чуйченко сделал анонс возможного появление в России должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.
Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в СИЗО уже есть храмы и часовни.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
Читайте также:
Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных
Парня похитили, избили палками и хотели сжечь в лесу
В России хотят ужесточить ответственность за преступления против детей
«Получив согласие президента РФ, мы совместно со ФСИН России, РПЦ и другими религиозными конфессиями работаем над введением должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими», —сказал Константин Чуйченко во время встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Ранее сообщалось, что Совет Федерации готов вместе с Госдумой и Минюстом работать над подготовкой амнистии для женщин-заключенных. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что необходимо принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления.
Читайте также:
Матвиенко высказалась о предложении амнистировать женщин-заключенных
Парня похитили, избили палками и хотели сжечь в лесу
В России хотят ужесточить ответственность за преступления против детей
Мария Фирсова