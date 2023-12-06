В Вене российский делегат получила посылку провокационного содержания

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Член российской делегации в Вене получила посылку провокационного содержания, которую отправил аноним.
Члену делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой отправили посылку провокационного содержания от анонима, пишет РИА Новости. Она её получила 1 декабря.
Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз». ТАСС пишет, что Великобритания расширила санкционный список против РФ на 45 позиций. В него включили российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков, которые занимаются экспортом комплектующих в Россию. Об этом сказано в заявлении МИД Соединенного Королевства.
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«Мы расцениваем это как отвратительное проявление антироссийской «гибридной войны»», — заявила Юлия Жданова.
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Мария Фирсова