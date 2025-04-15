«В тюрьму или психбольницу»: Виталий Милонов высказался о предложении увеличить штрафы для гадалок

Виталий Милонов (фото: Telegram @govoritmilonov)
Депутат Госдумы призвал сажать гадалок в тюрьму или отправлять их на лечение в психбольницу. Виталий Милонов обсудил инициативу увеличить штрафы для магов, тарологов и экстрасенсов.
«Гадалки делятся на две категории: мошенники и психически больные люди. Первых – в тюрьму. Вторых – на лечение», – заявил парламентарий, слова которого приводит «Москва 24».Также Милонов отметил, что в случае исключения пропаганды магии с телевидения и из соцсетей, спрос на это исчезнет сам.
Автором инициативыоб увеличении штрафов за оказание эзотерических услуг стал депутат Госдумы Алексей Диденко. Он подчеркнул, что по итогам 2024 года соответствующий рынок достиг двух триллионов рублей, что в 10 раз больше, чем рынок психологической помощи.
В связи с этим, Диденко призвал либо легализовать предоставление эзотерических услуг и описать это как отдельный вид предпринимательской деятельности, либо чётко прописать как уголовное правонарушение.
При этом Диденко подчеркнул, что под запрет попадут только те магические телешоу, которые ставят своей целью втянуть людей в эзотерику и обмануть. Если это снимается для юмора и развлечения, то «пусть будет».
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Анастасия Чинкова