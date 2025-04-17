Депутат Милонов не исключил, что экстрасенс Шепс может быть психически нездоров

Кофе — любимый напиток многих. Вокруг него ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные заболевания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.