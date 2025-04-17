Депутат Милонов не исключил, что экстрасенс Шепс может быть психически нездоров

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)
Экстрасенс Александр Шепс является жуликом и мошенником, или же он психически нездоров. Депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Давно пора их запретить, на территории России вообще нет места для экстрасенсов, ведущих какие-либо коммерческие приемы, оказывающих какие-либо услуги. Понятно, что этот Шепс, с моей точки зрения, является абсолютным мошенником и жуликом. Конечно, при одном условии, если он психически здоров», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Шепса необходимо отправить на принудительное лечение, если он действительно в свои паранормальные способности. Этот человек ведет себя неадекватно и вводит людей в заблуждение наравне с телефонными мошенниками, подчеркнул Милонов.
Депутат также добавил, что так называемые маги представляют особую опасность, так как их действия могут доводить людей до отчаяния и даже смерти.
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