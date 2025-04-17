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Депутат Милонов не исключил, что экстрасенс Шепс может быть психически нездоров

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Виталий Милонов (Фото: Telegram @govoritmilonov)

Экстрасенс Александр Шепс является жуликом и мошенником, или же он психически нездоров. Депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Давно пора их запретить, на территории России вообще нет места для экстрасенсов, ведущих какие-либо коммерческие приемы, оказывающих какие-либо услуги. Понятно, что этот Шепс, с моей точки зрения, является абсолютным мошенником и жуликом. Конечно, при одном условии, если он психически здоров», — заявил Милонов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Шепса необходимо отправить на принудительное лечение, если он действительно в свои паранормальные способности. Этот человек ведет себя неадекватно и вводит людей в заблуждение наравне с телефонными мошенниками, подчеркнул Милонов.

Депутат также добавил, что так называемые маги представляют особую опасность, так как их действия могут доводить людей до отчаяния и даже смерти.

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Вреден ли растворимый кофе: Врач назвала неожиданные свойства напитка
Диетолог Павлюк: растворимый кофе по полезности равен натуральному
17 апреля 2025, 11:05

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Кофе — любимый напиток многих. Вокруг него ходит очень много слухов. Кто-то считает, что кофе опасен и провоцирует неприятные симптомы, которые вскоре перетекают в серьезные заболевания, а кто-то пьет каждый день и радуется каждому глотку.
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» сообщила, что при выборе растворимого кофе всегда важно смотреть на его вид.

«В растворимом кофе будет меньше полезных веществ, чем в натуральном, только что сваренном, однако надо смотреть на вид. Бывает сублимированный и гранулированный растворимый кофе. В сублимированном сохраняется чуть больше всего полезного, он считается получше и приравнивается по полезным свойствам к натуральному», — сказала эксперт.

Она отметила, что в исследованиях, посвященных кофейному напитку, нет разделений на натуральный и растворимый, что позволяет нам приравнивать их друг к другу.

«Когда мы говорим про исследования кофе, там в основном пишут про пользу: продлевает жизнь, полезен для снижения онкозаболеваний, аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, полезен для печени, потому что у него есть желчегонное действие. И в исследованиях не указывается, какой кофе человек использовал: растворимый или свежеприготовленный, то есть в принципе можно считать, что сублимированный кофе обладает всеми полезными свойствами. Но все равно стоит учитывать, что практически все растворимое чуть хуже, потому что теряет некоторые антиоксиданты», — объяснила врач.

По словам Натальи Павлюк, у каждого человека индивидуальная реакция на кофе, которую непременно стоит учитывать.

«Считается, что кофе натощак хуже для углеводного обмена в плане выработки инсулина. У людей с язвой желудка, безусловно, кофе провоцирует изжогу. Есть люди, у которых аллергия на кофе, генетическая непереносимость кофе, поднимается давление. Изжога, давление, аллергия, повышение тревожности, зависимость – все это имеет место быть, но индивидуально», — поделилась специалист.

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Нарколог Сараев назвал идеальное время для употребления кофе
Нарколог Сараев раскрыл, как кофе может влиять на давление и ЖКТ человека
17 апреля 2025, 10:52

Фото: istockphoto/karandaev

17 апреля принято считать Международным днем кофе. Этот напиток является самым популярным в мире. О нём существует множество мифов, однако большинство специалистов уверены, что если пить кофе в умеренных количествах, — никакой опасности для организма не будет.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе «Радио 1» объяснил, как кофе может влиять на состояние человека.
«Кофе может бодрить, но может быть и абсолютно противоположная реакция. Некоторых людей кофе наоборот усыпляет. Бодрит непосредственно не кофеин, а ингредиенты, которые есть в кофейных зернах. Они в совокупности дают комплекс тонизирования организма в целом. Сам запах напитка, способ приготовления, эмоциональная подготовка человека к трудовому дню — это все в совокупности дает эмоциональную бодрость и заряд. Если у человека состояние напряженности, грусти, тяжести, то никакой кофе не поможет», — сказал эксперт.

Нарколог отметил, что кофе может влиять на давление, однако некоторые специалисты с этим не согласны.
«В том, что кофе влияет на давление, есть доля истины — об этом говорят кардиологи. Но есть специалисты, которые говорят, что даже если у человека повышенный уровень давления, можно выпить кофе, потому что это никак не повлияет на тонус сосудов. Здесь имеет значение сама природа повышенного артериального давления, его причины. Кофе может краткосрочно повлиять на частоту пульса. Ненадолго повышаются или колеблются функциональные изменения в организме, это не критично. Имеет значение эмоциональный, психический и физический комфорт человека», — отметил специалист.

Марат Сараев добавил, что кофе на тощак — однозначно нельзя, потому что в нём есть элементы, влияющие на слизистую пищевода, желудка, может вызвать дополнительное раздражение и повышение уровня кислотности в желудке. Идеальное время: через 10-15 минут после завтрака, когда пища уже начала перевариваться, заключил кандидат медицинских наук.

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Квартира в Петербурге, где жила Ирина Болгар, подешевела на 1,5 млн
17 апреля 2025, 09:55

Фото: iStock/TomasSereda

Трехкомнатная квартира на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, где ранее жила предполагаемая мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар, упала в стоимости на 1,5 млн и теперь продается за 16,5, пишет сайт Kp.ru.
Недвижимость продается уже восемь месяцев, однако желающих приобрести жильё, пока не нашлось. Объявление один раз снимали с сайта, а позже вновь опубликовали с другой ценой.

Квартира площадью 96,2 квадратных метра располагается в старинном доме. Она тёплая и светлая и имеет вид на купол храма Благовещения. У недвижимости три владельца.

Тем временем риелтор Иван Черкасов считает, что цену квартиры стоит снизить до 16 млн. Он пояснил, что там очень низкие потолки – всего 2,5 метра, да и реконструкция дома проводилась больше 20 лет назад.

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Выяснились отличия выплат работающим и неработающим пенсионерам
Соцфонд: Пенсии работающих и неработающих в России отличаются на 2,5 тысячи рублей
17 апреля 2025, 06:45

Фото: iStock/YakobchukOlena

Неработающие пенсионеры в России получают пенсии в среднем на 2,5 тысячи рублей больше, чем работающие. Это следует из данных Социального фонда, передает РИА Новости.
Средняя выплата для неработающих составляет 23 800,81 рубля в месяц. Для работающих пенсионеров эта сумма на 1 февраля 2025 года была равна 20 928,65 рубля. Ранее указывалось, что для получения пенсии в 2025 году требуется иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных баллов.

Если данные о стаже вызывают сомнения у социальных органов, можно подтвердить их трудовыми договорами, справками о доходах, налоговыми декларациями или банковскими выписками. Эти документы помогают восстановить информацию о трудовой деятельности.

Также в 2025 году многодетные матери смогут выйти на пенсию досрочно при соблюдении определенных условий. Право на досрочный выход на пенсию также имеют женщины в 45 лет и мужчины в 50, если они работали в определенных отраслях или относятся к отдельным социальным категориям.

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#пенсионеры
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Ряду россиян объявили о повышении пенсии с 1 мая
Депутат Бессараб: С 1 мая выплаты повысят инвалидам и пенсионерам старше 80 лет
17 апреля 2025, 06:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

С 1 мая некоторые россияне начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии, сообщила агентству «Прайм» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Эта мера направлена на поддержку граждан, которым требуется больше средств на уход и лекарства. Повышение коснется тех, кто в апреле стал инвалидом I группы или отметил 80-летие.

«Для этих категорий с 1 мая будет произведено повышение фиксированной части выплаты», — объявила она.
Сейчас фиксированная часть пенсии составляет 8 907,70 рубля, но с мая она увеличится вдвое для указанных категорий. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин говорил о планах с 2026 года индексировать пенсии в два этапа. Если доходы Социального фонда позволят, выплаты могут увеличить на сумму, которая превышает уровень прошлогодней инфляции.

В ночь с 16 на 17 апреля «Радио 1» передавало, что в России создали препарат от рака, не имеющий аналогов в мире. Препарат уже применяется на добровольцах. Его безопасность подтверждена документами, представленными в суд.

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