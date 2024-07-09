Песков не стал комментировать приговор суда по делу Петрийчук* и Беркович*

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение суда по делу драматурга Светланы Петрийчук* и режиссера Евгении Беркович*.
«Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», — сказал Песков журналистам.
Напомним, 8 июля стало известно, что театрального режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Их признали виновными в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист — Ясный Сокол». По его сюжету, русские девушки знакомятся с исламистами группировки ИГИЛ** и переезжают жить к ним в Сирию. Текст пьесы якобы основан на приговорах судов в отношении реальных женщин.
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* внесены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов
**Признана террористической организацией и запрещена в РФ
Элина Позднякова