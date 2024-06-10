Обвиняемой в терроризме Беркович* вызвали скорую помощь в зал суда

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Режиссёру Евгение Беркович*, которую обвиняют в оправдании терроризма, стало плохо перед судебным заседанием, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на 2-ой Западный окружной военный суд.
«Обвиняемая плохо себя почувствовала перед заседанием суда, в суд вызвали бригаду скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.
Уточняется, что судебное заседание пришлось приостановить. Возобновится ли оно сегодня - зависит от состояния здоровья Беркович*.
Напомним, Беркович* и её коллегу драматурга Светлану Петрийчук* обвиняют в оправдании терроризма. Совместными усилиями они поставили спектакль, который повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию.
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*Признаны террористами и экстремистами на территории РФ
Евгения Парфентьева