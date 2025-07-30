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У 38-летней жительницы Индии выявили новую группу крови

Фото: iStock/angelp

Врачи в Индии выявили неизвестную ранее группу крови с антигеном CRIB. Об этом сообщает The New Indian Express.



38-летней женщине должны были сделать операцию на сердце. Медики определили ее группу крови как первую положительную, но при этом ни одна из донорских доз не подошла ей.

Анализы в лабораториях Великобритании выявили ранее неизвестный антиген. По словам врача Анкита Матура, 10 месяцев исследований подтвердили: это новый тип в системе Кромера.

Антиген назвали CRIB. Жительница Индии стала его первым носителем в мире.

Екатерина Коршунова

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