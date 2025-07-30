У 38-летней жительницы Индии выявили новую группу крови
Врачи в Индии выявили неизвестную ранее группу крови с антигеном CRIB. Об этом сообщает The New Indian Express.
38-летней женщине должны были сделать операцию на сердце. Медики определили ее группу крови как первую положительную, но при этом ни одна из донорских доз не подошла ей.
Анализы в лабораториях Великобритании выявили ранее неизвестный антиген. По словам врача Анкита Матура, 10 месяцев исследований подтвердили: это новый тип в системе Кромера.
Антиген назвали CRIB. Жительница Индии стала его первым носителем в мире.
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