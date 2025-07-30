«Внутренние органы деформируются»: Эксперт рассказал о страшной правде по поводу неправильной осанки

30 июля 2025, 18:34

Реабилитолог Ачкасов: из-за неправильной осанки деформируются внутренние органы

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Профессор и доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил, что из-за неправильной осанки возникает риск деформирования внутренних органов. По его словам, в наше время эта проблема становится все более актуальной.





Как рассказал эксперт Общественной Службе Новостей, неправильная осанка не только внешний дефект, но и источник болей в спине. В крайних случаях из-за этого нарушается работа внутренних органов, которые могут деформироваться.





«Бывает, что приходится решать вопрос оперативным вмешательством, когда в уже запущенных стадиях возникают боли в позвоночнике и появляются риски нарушения функции внутренних органов, поскольку они деформируются», — говорит Ачкасов.