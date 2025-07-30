«Внутренние органы деформируются»: Эксперт рассказал о страшной правде по поводу неправильной осанки
Реабилитолог Ачкасов: из-за неправильной осанки деформируются внутренние органы
Профессор и доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил, что из-за неправильной осанки возникает риск деформирования внутренних органов. По его словам, в наше время эта проблема становится все более актуальной.
Как рассказал эксперт Общественной Службе Новостей, неправильная осанка не только внешний дефект, но и источник болей в спине. В крайних случаях из-за этого нарушается работа внутренних органов, которые могут деформироваться.
«Бывает, что приходится решать вопрос оперативным вмешательством, когда в уже запущенных стадиях возникают боли в позвоночнике и появляются риски нарушения функции внутренних органов, поскольку они деформируются», — говорит Ачкасов.
По его словам, в последнее время данная проблема становится все более актуальной. Эксперт объяснил, что после развала СССР люди все меньше занимаются спортом и ведут сидячий образ жизни. Особенно это коснулось поколений 90-х, 00-х и десятых годов.
Специалист объяснил связь между СДВГ и заболеваниями «щитовидки»
Ачкасов говорит, что во взрослом возрасте исправить искривление крайне сложно. Скорее всего, больному удастся только укрепить мышцы спины, чтобы ситуация не усугублялась. Взрослым стоит готовиться к тому, что они останутся с кривой осанкой до конца жизни.
Чтобы не допускать этого, необходимо заниматься профилактикой нарушений еще в детстве. Старшим необходимо, помимо плаванья и лечебной физкультуры, обратить внимание на различные ортопедические средства, которых сейчас очень много.