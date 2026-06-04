У 66-летней россиянки «бразильская попа» спустя 30 лет расползлась по пояснице

04 июня 2026, 09:48

66-летняя россиянка перенесла три операции после увеличения ягодиц в 1993 году

Фото: Istock/peakSTOCK

Первые постсоветские увеличенные ягодицы спустя 30 лет превратились в бесформенное месиво и доставили множество неудобств своей обладательнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.