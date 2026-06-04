У 66-летней россиянки «бразильская попа» спустя 30 лет расползлась по пояснице
Первые постсоветские увеличенные ягодицы спустя 30 лет превратились в бесформенное месиво и доставили множество неудобств своей обладательнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В 1990-е некоторые россиянки мечтали о «бразильской попе» и решались на инъекции полиакриламидного геля. Процедура занимала 20 минут, медики советовали неделю не сидеть и делать массаж.
Сообщается, что гражданка РФ сделала такую операцию в 1993 году. Почти 30 лет спустя у неё возникла боль при сидении: ягодицы расползались по стулу, а гель мигрировал в поясницу. От первоначальной эстетики остались только бугры. 66-летней пациентке провели три операции, чтобы устранить последствия.
Врачи отметили, что коррекция «постсоветских» ягодиц стала первой в их практике. Сейчас полиакриламидный гель запрещён в ряде стран. Из-за непредсказуемых последствий этот материал получил прозвище «мина замедленного действия».
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