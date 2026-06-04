В игровом парке на западе Казахстана сгорели «комната страха» и карусель
В казахстанском городе Атырау загорелись «комната страха» и карусель. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на департамент МЧС по региону.
Пожар произошёл на территории парка развлечений. Огонь полностью охватил деревянную «комнату страха» и карусель, к моменту прибытия первых пожарных расчётов оба объекта уже горели открытым пламенем. Быстрому распространению огня способствовало большое количество горючих материалов.
Спасатели оперативно потушили возгорание и не допустили, чтобы пламя перекинулось на соседние строения. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Москве полицейские задержали курьера, который помог мошенникам похитить у двух жителей Камчатки более 45 миллионов рублей. Роль 32-летнего мужчины заключалась в том, чтобы перевозить крупную сумму денег в столицу и распределить ее между участниками преступной группы.
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