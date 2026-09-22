Медведь разгуливал возле школы в Петропавловске-Камчатском

22 сентября 2026, 02:23

На Камчатке возле школы заметили медведя

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Возле школы № 24 в Петропавловске‑Камчатском вновь зафиксировали появление медведя, однако хищник успел скрыться. Об этом сообщили РИА Новости в городской администрации.