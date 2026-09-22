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Медведь разгуливал возле школы в Петропавловске-Камчатском

На Камчатке возле школы заметили медведя
Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Возле школы № 24 в Петропавловске‑Камчатском вновь зафиксировали появление медведя, однако хищник успел скрыться. Об этом сообщили РИА Новости в городской администрации.



По словам представителя мэрии, сигнал о медведе оперативно направили в экстренные службы. На место прибыла специализированная группа, которая занимается реагированием на выходы хищников в город, но найти животное не получилось.

Сейчас у образовательного учреждения дежурит охотник. Власти призывают родителей быть внимательнее и обязательно сопровождать детей по дороге в школу и обратно.

Напомним, 8 сентября из‑за угрозы нападения медведя в этом же районе школьников не отпускали домой после уроков. Дети оставались на территории учебного заведения, пока их не забрали взрослые.

Александр Огарёв

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