Под Новосибирском застрелили вышедшую к людям агрессивную медведицу
В Новосибирской области возле деревни Казанка охотники застрелили медведицу, вышедшую к людям, которая вела себя агрессивно.
По данным Om1 Новосибирск, медведи все чаще выходят к людям в поисках пищи. Ещё одного хищника заметили недалеко от деревни Южино. Люди сразу сообщили о хищниках в оперативные службы, а также предупредили соседей об опасности.
До этого в регионе организовали отстрел бурых медведей в деревнях Пономарёвка, Амба, Марчиха и посёлке Восход. Тогда охотники ликвидировали четырёх медведей.
Ранее сообщалось, что в Красноярском и Алтайском краях, Республике Алтай, Иркутской и Кемеровской областях, а также Хакасии ввели режим повышенной готовности из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. При этом Новосибирская область в этот список не вошла.
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