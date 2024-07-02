Водители такси в Подмосковье раздают воду пассажирам

Видео: пресс-служба МТДИ МО
К подмосковной акции по раздаче воды пассажирам присоединились водители такси, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Из-за установившейся в Подмосковье жаркой погоды перевозчики начали раздавать пассажирам бесплатную воду. Теперь бутылки с водой можно получить не только на железнодорожных станциях, остановках и автовокзалах Мострансавто, но и в такси», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.В министерстве добавили, что с начала акции водители такси раздали пассажирам уже более тысячи бутылок питьевой воды.
Акция по бесплатной раздаче воды пассажирам в Московской области продолжится до конца недели. Отмечается, что участие в ней принимает Центральная пригородная пассажирская компания: сотрудники ЦППК раздают воду на ж/д станциях Мытищи и Подольск, а также на Ярославском, Белорусском, Савеловском, Казанском, Павелецком, Курском и Киевском вокзалах.
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Лев Каштанов