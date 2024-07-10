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В МАИ ответили, когда в России появятся аэротакси

Директор центра БЛА МАИ Бухарев предсказал появление такси через 5-10 лет
10 июля 2024, 17:48
Фото: iStock/sergeysan1

Фото: iStock/sergeysan1

Директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев заявил, что в России аэротакси могут появиться уже через 5-10 лет.


«Сейчас существуют технические и регуляторные вопросы, которые должны быть решены, чтобы запустить аэротакси в линейную эксплуатацию. Это возможно в ближайшей перспективе – в течение 5-10 лет. При этом нужно понимать, что основные проблемы заключаются именно в части регуляции – сертификации беспилотных воздушных судов для полетов в несегрегированном воздушном пространстве», – прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказывали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.

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#такси
#перевозки
#транспорт
#технологии
Концерт Тейлор Свифт вызвал землетрясение в Швейцарии вокруг стадиона в Цюрихе
10 июля 2024, 18:06

Фото: iStock/OGULCAN AKSOY

Концерт певицы Тейлор Свифт, состоявшийся накануне, 9 июля, вызвал землетрясение в швейцарском Цюрихе. Об этом сообщает сейсмологическая служба страны. Силу сейсмических колебаний ведомство указывать не стало.
По данным службы, причиной мощных вибраций стали ритмичные и синхронные прыжки порядка 50 тысяч фанатов, основной пик которых пришелся на 19:00 (20:00 по мск). Толчки ощущались в радиусе 6 км от стадиона «Летцигрунд».

Ранее сообщалось, что на концерте Тейлор Свифт в Бразилии умерла фанатка. 23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.

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#землетрясение
#певица
#швейцария
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Названо число заблокированных на YouTube российских каналов
РКН: YouTube с начала 2024 года заблокировал 83 российских ресурса
10 июля 2024, 17:54

Фото: iStock/anyaberkut

За текущий год видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
Уточняется, что с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. По данным РКН, видеохостинг не удалил более 61,3 тыс. запрещенных на территории РФ материалов.

В список каналов, попавших под санкции YouTube с 2020 года, вошли: «Соловьев LIVE», RT, РБК, НТВ. Платформа также ограничила доступ к аккаунтам исполнителей Shaman, Полины Гагариной, Григория Лепса и других музыкальных деятелей.

Ранее сообщалось, что российская компания Rteam представила видеохостинг «Платформа», который позиционируется как новый конкурент YouTube.

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#сми
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В Раменском округе штрафы за незаконный сброс мусора превысили 500 тыс. рублей
10 июля 2024, 17:01

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штрафы на общую сумму более полумиллиона рублей получили в июне в Раменском городском округе недобросовестные водители, которые оставляют бытовой и строительный мусор рядом с баками у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Выявлять нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион». За первый летний месяц они зафиксировали в Раменском округе 39 нарушений при сбросе мусора, 18 из которых касались крупногабаритных и строительных отходов. Сумма штрафов за это превысила 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что больше всего нарушений было зафиксировано в городе Раменское на улице Зои Космодемьянской, а также в деревнях Бояркино и Плаксино.

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#минчистоты
#штрафы
#мусор
#раменский городской округ
#водители
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ГД введет обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении
10 июля 2024, 16:48

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Государственная Дума планирует ввести обязательное возмещение неиспользованных отгулов при увольнении.
Если сотрудник работал в выходной или праздничный день, ему полагается дополнительный выходной день. Государственная дума приняла законопроект, который обяжет работодателей выплачивать компенсацию за неиспользованные отгулы при увольнении.

Согласно действующему законодательству, если сотрудник работал в выходной или нерабочий праздничный день, ему предоставляется другой день отдыха. При этом работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не оплачивается.

«На практике сотрудник, увольняясь, может потерять дополнительные дни отдыха, которые мог бы взять вместо повышенной оплаты за работу в выходной или праздничный день. Если он не успел воспользоваться этими днями до увольнения, то оказывается в менее выгодном положении по сравнению с теми, кто сразу выбрал повышенную оплату», — отмечают авторы.

Законопроект направлен на урегулирование такой ситуации. Документ предусматривает, что в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха заменяются повышенной оплатой работы.

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#законопроект
#госдума
#сотрудники
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В двух многоквартирных домах в Химках отключили холодную воду из-за аварии
10 июля 2024, 16:45

Фото: iStock/caristo

Аварийное отключение холодного водоснабжения произошло в двух многоквартирных домах городского округа Химки днём в среду, 10 июля, в связи с утечкой в трубах, восстановить подачу воды должны вечером, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Подача холодной воды остановлена с 15:40 по следующим адресам: Химки, микрорайон Сходня-Фирсановка, улица Мичурина, дома №№15 и 17. Сотрудники Химкинского водоканала оперативно проводят все необходимые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт и возобновить подачу холодной воды в дома должны не позднее 21:00.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали создавать территориальную систему контроля качества воды.

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#трубы
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Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков
10 июля 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы намерены поддержать законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Об этом заявил председатель комитета регионального парламента по транспорту Олег Гаджиев. Ранее соответствующий документ в первом чтении приняла Госдума.
«Неконтролируемая скорость, хаотичное движение, нарушение правил стали приводить к жертвам среди пешеходов и самих пользователей СИМ. За последние два года законодательство значительно продвинулось в сторону улучшения учёта, контроля и ответственности в отношении самокатчиков. Однако вопрос об ужесточении административного наказания за нарушения ПДД пользователями электросамокатов назрел давно. Поэтому при поступлении этого законопроекта в Московскую областную думу планируем его поддержать», – сказал Гаджиев.
В среду Госдума одобрила в первом чтении законопроект о наказании для самокатчиков. Так, штраф за пьяную езду на электросамокате и за отказ от медосвидетельствования составит до 30 тыс. рублей, за превышение скорости – до 5 тыс., за езду на электросамокате одновременно нескольких человек – до 3 тыс. рублей. За перевозку детей и оставление водителем самоката места ДТП предлагается штрафовать на сумму до 5 тыс. рублей.

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#подмосковье
#московская область
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В Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России
Депутат Милонов призвал запретить турецкие сериалы в России
10 июля 2024, 16:37

Фото: iStock/AntonioGuillem

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил запретить турецкие сериалы в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Милонов назвал популярные в России многосерийные фильмы «полнейшей белибердой», которая создает у зрителей неправильные представления о жизни в Турции. По мнению политика, в Турции нет толковых актеров.

«Эти торговцы кебабами бездарные абсолютно», — сказал Милонов.

Депутат подчеркнул, что турецкие кинокартины являются «неправдивыми сказками», формирующими у россиянок нереалистичные представления об иностранцах. Он заключил, что на деле турецкие мужья избивают палками русских жен, а также отнимают детей и выгоняют на улицу в случае конфликтов.

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#любовь
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Подмосковный школьник победил на крупнейшем в России конкурсе по разработке игр
10 июля 2024, 16:29

Фото: пресс-служба конкурса «Начни игру»

Ученик 8 класса звенигородской школы «КвантУм» Михаил Шкурко стал победителем геймджема, то есть соревнования по скоростной разработке игр, который проводился в рамках всероссийского конкурса «Начни игру», сообщает пресс-служба конкурса.
«Михаил Шкурко одержал победу в составе команды GameCrafters в номинации «Лучший визуальный стиль» за игру «Улитка и магия», — отмечается в сообщении.
Темой геймджема стали полезные игры: за 72 часа разработчики должны были создать продукт, передающий знания или помогающий освоить какой-либо навык. В частности, «Улитка и магия» помогает игроку научиться вслепую печатать на клавиатуре.

Геймджем конкурса «Начни игру» стал крупнейшим в России, в нём приняли участие более полутора тысяч человек.

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#подмосковье
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Врио главы городского округа Шатура стал Николай Прилуцкий
10 июля 2024, 16:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Временно исполняющим обязанности главы городского округа Шатура назначен Николай Прилуцкий после ухода в отставку Алексея Артюхина. Вопрос был рассмотрен на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщили в пресс-службе администрации.
«Моего преемника жителям округа представлять не нужно. Николая Николаевича Прилуцкого хорошо знают на Шатурской земле. Его уважают за высокий профессионализм, огромный опыт управленческой работы, принципиальность и объективность. Уверен, что ему по плечу любые задачи. Желаю Николаю Николаевичу огромных успехов в достижении всех целей по развитию округа», – написал Артюхин в соцсетях.
Несколько лет назад Прилуцкий занимал должность первого заместителя главы Шатуры.

Ранее сообщалось, что Артюхин сложил полномочия главы городского округа Шатура сложил полномочия. О своем решении он проинформировал на внеочередном заседании Совета депутатов муниципалитета.

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#подмосковье
#московская область
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