В МАИ ответили, когда в России появятся аэротакси

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Директор Центра «Беспилотные летательные аппараты» МАИ Юрий Бухарев заявил, что в России аэротакси могут появиться уже через 5-10 лет.
«Сейчас существуют технические и регуляторные вопросы, которые должны быть решены, чтобы запустить аэротакси в линейную эксплуатацию. Это возможно в ближайшей перспективе – в течение 5-10 лет. При этом нужно понимать, что основные проблемы заключаются именно в части регуляции – сертификации беспилотных воздушных судов для полетов в несегрегированном воздушном пространстве», – прокомментировал в беседе с Газета.ру специалист.Ранее представители сервиса «Яндекс.Такси» рассказывали, что для перевозки домашних питомцев, в частности собак в приложении при вызове водителя необходимо отметить, что поездка будет с животным.
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