На немецкой демонстрации в Бремене сожгли флаг ФРГ
В Бремене во время празднования Дня германского единства произошло столкновение между правоохранителями и участниками демонстрации, пострадали четверо сотрудников полиции. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на местные силовые структуры.
Акция проходила под лозунгами «против милитаризма и разжигания военной истерии». Ситуация обострилась, когда демонстранты подожгли флаг ФРГ. При попытке полиции установить личности причастных к поджогу участники акции оказали сопротивление — в том числе использовали в качестве предметов нападения флагштоки. В итоге несколько человек задержали, а мероприятие завершилось досрочно.
День германского единства — национальный праздник и официальный выходной в Германии. Он приурочен к историческому событию 3 октября 1990 года, когда пять земель бывшей ГДР (Бранденбург, Мекленбург‑Передняя Померания, Саксония, Саксония‑Анхальт и Тюрингия) вошли в состав ФРГ. В 2026 году главные праздничные мероприятия состоялись именно в Бремене.
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