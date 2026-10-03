На немецкой демонстрации в Бремене сожгли флаг ФРГ

03 октября 2026, 23:56

В Бремене четверо полицейских пострадали на акции с поджогом флага ФРГ

Фото: iStock/JARAMA

В Бремене во время празднования Дня германского единства произошло столкновение между правоохранителями и участниками демонстрации, пострадали четверо сотрудников полиции. Об этом информирует агентство DPA со ссылкой на местные силовые структуры.