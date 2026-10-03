«Выглядит нелепо»: почему Стас Пьеха популярен у зумеров

03 октября 2026, 21:59

Стас Пьеха считает, что молодежь переосмыслила его песни

Стас Пьеха (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Стас Пьеха заявил, что интерес представителей поколения Z к его творчеству связан с популярностью старых песен и их искренностью. Об этом артист рассказал 2 октября.





По словам Пьехи, он не пытается специально подстраиваться под молодую аудиторию или копировать ее манеру общения, пишет NEWS.ru. Исполнитель отметил, что зумеры самостоятельно нашли его прежние композиции и видеозаписи, после чего начали использовать их в собственном контексте.





«Мне кажется, когда взрослый артист начинает специально молодиться, разговаривать на чужом языке, изображать, что он в курсе каждого тренда, то это выглядит довольно нелепо», — произнес Пьеха.