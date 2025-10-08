У арабских туристов растет интерес к горным курортам Сочи
В РФ отмечают значительный рост числа туристов из арабских стран, выбирающих горные курорты Сочи для отдыха. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Чаще всего в Сочи приезжают туристы из Объединённых Арабских Эмиратов и Бахрейна. Также увеличивается число гостей из Кувейта, Саудовской Аравии и Катара. Как правило, это путешественники, уже посетившие Москву и Санкт-Петербург и желающие познакомиться с другими регионами России. По словам представителей АТОР, многие выбирают Сочи по рекомендациям друзей и родственников.
Среди российских горнолыжных курортов по объёму туристического потока лидирует Красная Поляна. Помимо неё, иностранцев привлекают курорты Домбай и Архыз на Кавказе, а также Мурманская область, где можно наблюдать северное сияние.
В пресс-службе курорта Красная Поляна сообщили, что средняя продолжительность отдыха арабских туристов составляет от четырех до семи ночей. Стоимость проживания на этот срок варьируется от 74 до 140 тысяч рублей. Отмечается, что такие туристы предпочитают не тратить много денег на отдыхе: вместо дорогих ресторанов они выбирают фастфуд и делают покупки в сетевых супермаркетах.
