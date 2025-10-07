Отмена Россией визового режима коснется трех стран

07 октября 2025, 20:00

Отмена Россией визового режима коснется Китая, Саудовской Аравии и Малайзии

Фото: istockphoto/FTiare

Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим с тремя странами — Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма, на которые ссылается ТАСС.