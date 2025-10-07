Отмена Россией визового режима коснется трех стран
Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим с тремя странами — Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма, на которые ссылается ТАСС.
В документах отмечается, что упрощение визового режима с рядом государств уже позволило привлечь дополнительно около двух миллионов иностранных туристов. К 2030 году планируется увеличить число въездных туристических поездок в Россию на 11 миллионов по сравнению с текущими пятью миллионами.
Премьер-министр Михаил Мишустин 7 октября сообщил, что за восемь месяцев 2025 года туристический поток в страну вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика отмечается как во внутреннем, так и во въездном туризме.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул важность отмены визового режима с Китаем, отметив, что это упростит поездки граждан и будет способствовать развитию бизнеса и деловых связей между странами.
