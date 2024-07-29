Песков назвал «не делом Кремля» арест экс-замминистра обороны РФ Булгакова

Фото: сайт Кремля
Глава государства Владимир Путин в курсе ситуации с арестом бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отказался отвечать на вопрос о том, каково мнение Кремля по делу экс-замминистра. По мнению Пескова, власти не должны рассуждать, а тем более вмешиваться в уголовное делопроизводство.
Задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ.
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«Это не дело Кремля — думать об арестах. Это дело наших следственных органов», — сказал пресс-секретарь российского лидера.
Задержанный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков заключён под стражу в пятницу, 26 июля. В Минобороны он отвечал за материально-техническое обеспечение Вооружённых сил РФ.
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Александр Бойцов