У арестованного главного кадровика Минобороны РФ нашли дачу за 200 млн руб

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Арестованный начальник Управления кадров Минобороны России Юрий Кузнецов владеет дачей за 200 миллионов рублей.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Также у экс-чиновника есть несколько квартир. При этом 100 миллионов рублей, в том числе в иностранной валюте, были найдены у него в загородном доме.
Двухэтажный дом находится в элитном коттеджном поселке в Истринском районе на Новорижском шоссе. Участок — 15 соток, площадь здания 1,5 тысячи квадратов, сообщает канал.
Также в распоряжении экс-начальника есть две квартиры. Одна находится в Хамовниках, вторая — на улице Генерала Глаголева. Кроме этого, он владеет BMW X5 XDRIVE30D. Сегодня она стоит около трех миллионов рублей.
На сегодняшний день Кузнецов находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере.
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Двухэтажный дом находится в элитном коттеджном поселке в Истринском районе на Новорижском шоссе. Участок — 15 соток, площадь здания 1,5 тысячи квадратов, сообщает канал.
Также в распоряжении экс-начальника есть две квартиры. Одна находится в Хамовниках, вторая — на улице Генерала Глаголева. Кроме этого, он владеет BMW X5 XDRIVE30D. Сегодня она стоит около трех миллионов рублей.
На сегодняшний день Кузнецов находится под арестом по делу о получении взяток в особо крупном размере.
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Алёна Самарева