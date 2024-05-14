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В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками

Песков: перестановки в Минобороны не дезорганизуют управление войсками
14 мая 2024, 12:56
Фото: iStock/sfreestee

Фото: iStock/sfreestee

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перестановки в Минобороны и недавние задержания представителей ведомства не дезорганизуют управление войсками. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Ранее некоторые западные аналитики заявляли, что перестановки и задержания в российском оборонном ведомстве могут «спасти режим Зеленского», внеся дезорганизацию в управление войсками.

Песков подчеркнул, что в Кремле не опасаются такого развития событий.



В этот день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о взяточничестве в особо крупном размере в отношении начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее по этой же статье арестовали замминистра обороны России Тимура Иванова.

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Песков прокомментировал визит Блинкена в Киев
Песков: Кремлю известно о визите Блинкена на Украину и о нервозности в Киеве
14 мая 2024, 12:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев, заявил, что Кремлю известно о нем. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля отметил, что Москва также осведомлена о нервозности, которую сейчас испытывают не только в Киеве, но и в европейских государствах, в том числе в Штатах. Песков подчеркнул, что обеспокоенность Запада связана с продолжающейся специальной военной операцией на Украине.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкена нанесет свой первый визит на Украину после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева. По информации The Wall Street Journal, основная цель поездки Блинкена заключается в обсуждении того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону.

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#москва
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Депутаты подрались при обсуждении закона об иноагентах в парламенте Грузии
14 мая 2024, 12:45

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Депутаты оппозиционных партий и парламентского большинства подрались в парламенте Грузии при рассмотрении законопроекта об иноагентах. Трансляция заседания ведётся в прямом эфире грузинскими телекомпаниями.
В настоящее время в парламенте Грузии проходит пленарное заседание, на котором депутаты должны проголосовать в третьем, окончательном чтении по законопроекту об иноагентах. Одновременно с этим в Тбилиси проходит массовая акция протеста.

Во время заседания стороны, имеющие противоположные взгляды на принимаемый закон, устроили массовую драку в стенах парламента.

Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» в апреле повторно внесла в парламент законопроект об иноагентах. Это вызвало волну критики среди оппозиционно настроенных политиков и граждан страны, которые вышли на акции протеста.

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#грузия
#законопроект
#иностранный агент
#драка
#депутаты
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Путин переназначил семерых полпредов президента в федеральных округах
14 мая 2024, 12:10

Фото: Официальный сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин переназначил Игоря Щеголева, Александра Гуцана, Владимира Устинова, Юрия Чайку, Игоря Комарова, Владимира Якушева и Анатолия Серышева полпредами президента в федеральных округах, соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.
Напомним, 7 мая состоялась торжественная инаугурация Владимира Путина на пост президента Российской Федерации.

После церемонии, в соответствии с Конституцией РФ, правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия. Позже Владимир Путин переназначил Мишустина на пост премьер-министра, а он, в свою очередь, представил в Государственную думу новый состав Кабмина РФ.

14 мая на официальном сайте российского правительства появился подписанный Путиным указ о перестановках в составе администрации президента.

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#владимир путин
#правительство
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На Украине установили личности всей группы, причастной к подрыву «Северных потоков»
Деркач: Установлена вся группа, причастная к подрыву «Северных потоков»
14 мая 2024, 11:33

Фото: iStock/Dragan Mihajlovic

Участников подрыва российских газопроводов «Северные потоки» готовили в Житомирской области Украины и в Румынии, с таким заявлением выступил бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в интервью для «Белта».
«Мы достаточно глубоко изучили эту проблему. Мы установили практически всю группу. Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО», — рассказал Деркач.

По его словам, всем участникам преступной группировки изготовили румынские паспорта.

Он также заявил, что подготовка проходила под непосредственным руководством Кристофера Смита. В тот период он был вторым человеком в американском дипведомстве на Украине. Деркач подчеркнул, что Смит также является известным сотрудником ЦРУ.

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#украина
#северный поток
#румыния
#сша
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Корабли Тихоокеанского флота отправились на учения по защите пунктов базирования
14 мая 2024, 11:31

Фото: iStock/NickolayV

Более пятнадцати кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в море из Владивостока, чтобы принять участие в межведомственных учениях по защите пунктов базирования и морских коммуникаций. Об этом информирует пресс-служба ТОФ.
Уточняется,что в рамках учений будут отработаны тренировки по борьбе с безэкипажными катерами и БПЛА условного противника. На первом этапе учений экипажи кораблей провели экстренную подготовку к бою, а также применили технику маскировки для отхода от пирсов с применением дымовой завесы.

Далее военные поучаствуют в учебно-боевых стрельбах по целям, которые имитируют малоразмерные надводные и воздушные объекты.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.

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#военные
#бпла
#тренировки
#корабль
#россия
#учения
#флот
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Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив с поста губернатора Тульской области
14 мая 2024, 11:08

Фото: сайт Кремля

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин назначен помощником президента России. Информация следует из указа главы государства Владимира Путина.
Отмечается, что Дюмин отправлен в отставку с должности губернатора Тульской области. При этом помощниками российского лидера переназначены Владимир Мединский, Андрей Фурсенко и другие.

Тем же указом Владимир Путин переназначил состав администрации президента. Уточняется, что ее главой остался Антон Вайно. С поста помощника президента на должность заместителя перешел Максим Орешкин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Согласно указу, председатель правительства РФ имеет десять заместителей.

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#путин
#президент
#россия
#правительство
#политика
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Венгрия пригрозила заблокировать 14 пакет антироссийских санкций
Politico: Венгрия настороженно относится к санкциям ЕС против российского СПГ
14 мая 2024, 10:59

Фото: iStock/rarrarorro

Венгрия настороженно относится к предложению Евросоюза ввести санкции, которые затронут сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. Об этом сообщает Politico.
Венгерский представитель сообщил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе. Он добавил, что Венгрия не является сторонником мер, которые могут иметь негативное влияние на газовый рынок Европейского союза.

По данным источников, ряд других государств, среди которых Германия Франция, Италия и Испания, также запросили дополнительную информацию о предлагаемых Еврокомиссией санкциях.

Ранее сообщалось, что Венгрия выступила против введения нового пакета санкций в отношении России, а также против идеи об увеличении объема фонда Евросоюза для предоставления оружия Украине.

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#ограничения
#венгрия
#санкции
#газ
#россия
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Стала известна цель визита Блинкена на Украину
WSJ: Блинкен обсудит с Зеленским, как помочь Киеву укрепить оборону
14 мая 2024, 10:34

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину станет обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Уточняется, что также будет обсуждаться аспект «возращения инициативы» ВСУ на поле боя, которая, по мнению источника, кажется недосягаемой из-за происходящего в Харьковской области. Эта ситуация уже вынудила Киев направить подкрепление в регион.

В материале газеты говорится, что это также может поставить под угрозу другие участки украинского фронта. Примечательно, что в ходе визита Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Данная поездка госсекретаря США является первой после решения Конгресса о дополнительных средствах для Киева.

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#сша
#мид
#регион
#политолог
#всу
#киев
#блинкен
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Политолог Денисов: на Западе все меньше верят в лозунги Киева
14 мая 2024, 10:06

Фото: iStock/Silent_GOS

Запад все больше сомневается в победе Украины на фоне неудач ВСУ. Вашингтон держит опасную стратегию в тайне, в Европе же многие боятся эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что перед выборами в Европарламент заявления итальянских политиков о поддержке Украины сменились на дипломатические высказывания. В настоящее время правоконсервативная «Лига» выступает за налаживание диалога с Москвой. Партия «Вперед, Италия» ранее поддерживала киевский режим, однако сейчас она также выступает против вовлечения в конфликт других стран-участниц Североатлантического альянса.

Стоит отметить, что недавнее одобрение военного пакета помощи Киеву от США указывает на намерения Вашингтона продолжать противостояние. Напомним, президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь в размере 400 миллионов долларов.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов утверждает, что скепсис по отношению к Украине растет не только в Италии. Подобным мнением обладает Венгрия, Словакия, Греция, Кипр, Болгария и Австрия. В этих государствах многие выступают против военной поддержки киевского режима.

По словам политолога, что в Европе настают хорошие времена для оппозиции, однако Брюссель твердо стоит на том, что Европа будет продолжать оказывать помощь Украине.

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