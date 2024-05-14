В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перестановки в Минобороны и недавние задержания представителей ведомства не дезорганизуют управление войсками. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Ранее некоторые западные аналитики заявляли, что перестановки и задержания в российском оборонном ведомстве могут «спасти режим Зеленского», внеся дезорганизацию в управление войсками.
Песков подчеркнул, что в Кремле не опасаются такого развития событий.
В этот день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о взяточничестве в особо крупном размере в отношении начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее по этой же статье арестовали замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Песков подчеркнул, что в Кремле не опасаются такого развития событий.
В этот день стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о взяточничестве в особо крупном размере в отношении начальника управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. Ранее по этой же статье арестовали замминистра обороны России Тимура Иванова.
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Анастасия Чинкова