Появились кадры особняка арестованного за взятку главного кадровика Минобороны

Фото: iSock/Rawf8
В ходе обысков в доме арестованного начальника Управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова его супруге стало плохо с сердцем. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Накануне были проведены обыски в двухэтажном коттедже в Истринском районе Подмосковья и в рабочем кабинете Кузнецова. В результате были найдены 100 миллионов рублей наличными, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
К моменту обысков Кузнецова уже задержали, дома находились его супруга и дочь. Обеим стало плохо из-за сильного стресса. Сам кадровик оборонного ведомства незадолго до задержания сообщал, что испытывает сильную головную боль, он выглядел обеспокоенным.
Напомним, что Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, во время работы на посту начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ с 2021 по 2023 год он получал деньги от бизнесменов за определённые услуги. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Читайте также:
Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен
В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками
Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили
К моменту обысков Кузнецова уже задержали, дома находились его супруга и дочь. Обеим стало плохо из-за сильного стресса. Сам кадровик оборонного ведомства незадолго до задержания сообщал, что испытывает сильную головную боль, он выглядел обеспокоенным.
Напомним, что Кузнецова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, во время работы на посту начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ с 2021 по 2023 год он получал деньги от бизнесменов за определённые услуги. Теперь ему грозит до 15 лет тюремного заключения.
Читайте также:
Задержан главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов: подробности, чем известен
В Кремле оценили влияние кадровых перестановок в Минобороны на управление войсками
Задержание главного кадровика Минобороны подтвердили
Анастасия Чинкова