«Если бы было лет 20, я бы повелась»: Кудрявцеву атаковали изобретательные мошенники

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram/lerakudryavtseva)
Телеведущую Леру Кудрявцеву атаковали мошенники под видом поклонников. Переписку с ними звезда телепередачи «Секрет на миллион» показала в соцсетях. Некий мужчина хотел передать знаменитости букет, уверяя, что ему якобы ничего не нужно взамен. Злоумышленник даже предлагал привлечь стороннюю доставку для якобы отправки цветов. Все выяснилось, когда неизвестный назвался главой агентства безопасности.
«Вот мой сайт, поэтому ни за что не волнуйтесь!» — написал аферист.Предполагалось, что Кудрявцева перейдет по ссылке, а мошенники получат доступ к интернет-банкингу.
«Если бы мне было лет 20, я бы, наверное, однозначно повелась», — резюмировала Лера, оценив изобретательность аферистов.Перед этим стало известно, что мошенники обманули народную артистку России Веру Васильеву.
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