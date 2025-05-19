«Только слепой не увидит посыла»: музыкальный критик раскрыл скрытый смысл новых песен Пугачевой

Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Музыкальный критик Гуру Кен (Вадим Пономарев) уверен, что Алла Пугачева через новые песни «подает россиянам сигналы», которые не все поняли. Ее недавние треки и выбор композиций, посвященных Великой Победе, говорят о скрытом желании быть ближе к народу, объяснил критик в беседе с URA.RU.
Певица, живущая между Израилем, Кипром и Латвией, выпустила треки «Иван Иваныч» и «Ах, как хочется жить», а также исполнила другие песни к 80-летию Победы. Гуру Кен видит в этом четкий посыл: Пугачева не отреклась от России.
В песне «Иван Иваныч», «обновленной» в 4K-версии по фильму 1985 года «Пришла и говорю», Пугачева поет о ветеране войны, чтя его подвиг и любовь к стране. Это, по мнению Гуру Кена, отражает ее искренность и связь с народом.
Стоит отметить, что звезда эстрады все еще получает пенсию от РФ. Её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей. При этом ни в Израиле, ни на Кипре певице ничего не выплачивают.
Музыкальный критик напомнил, что творчество певицы — часть культурного наследия России. Если прислушаться к Алле, то, возможно, получится вновь направить ее творчество и статус на благо РФ.
А вот критик Сергей Соседов говорил о другом: теперь, когда Пугачева потеряла свой авторитет на отечественной эстраде после отъезда из России, «ее место» на сцене может занять другая исполнительница.
Читайте также:
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»
«Она (Алла Пугачева) открыто сигнализирует, что вовсе не оторвалась от российской жизни и российских ценностей, она почитает Великую Победу и наших ветеранов. Надо быть слепым, чтобы не увидеть посыла», — говорил он.
Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @alla_orfey)
В песне «Иван Иваныч», «обновленной» в 4K-версии по фильму 1985 года «Пришла и говорю», Пугачева поет о ветеране войны, чтя его подвиг и любовь к стране. Это, по мнению Гуру Кена, отражает ее искренность и связь с народом.
Стоит отметить, что звезда эстрады все еще получает пенсию от РФ. Её ежемесячное пособие составляет около 60 тысяч рублей. При этом ни в Израиле, ни на Кипре певице ничего не выплачивают.
Кристина Орбакайте и Алла Пугачёва (Фото: Instagram* @maxgalkinru)
«Алла Борисовна хочет вернуться, хочет быть со своим народом, чтобы ее воспринимали своей. Но и о разводе с мужем речи быть не может. (...) Эти ее сигналы к снижению градуса подозрительности и к мирной жизни вполне соответствуют тому, что стоило бы ждать от великой певицы. (...) Она — не враг. Она жирнющая часть нашей культурной истории вообще, и разумнее услышать и понять ее посылы», — заключил он.
Алла Пугачева и Максим Глакин** (Фото: Instagram* @alla_orfey)
Музыкальный критик напомнил, что творчество певицы — часть культурного наследия России. Если прислушаться к Алле, то, возможно, получится вновь направить ее творчество и статус на благо РФ.
А вот критик Сергей Соседов говорил о другом: теперь, когда Пугачева потеряла свой авторитет на отечественной эстраде после отъезда из России, «ее место» на сцене может занять другая исполнительница.
Читайте также:
«Ревновал и чуть в морду не дал»: Распутина рассказала об отношениях с Захаровым. Почему они не расписались за 25 лет?
«Все замерли в ожидании»: Шоу «Маска» чуть не закрыли из-за Стаса Костюшкина
Дарья и Сергей Пынзарь отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат»
*Запрещенная в России экстремистская организация**Признан Минюстом РФ иноагентом
Мария Моисеева